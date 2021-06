Giornata dei donatori di sangue: Avis e Fidas ricevute in Comune

PESCARA – Oggi e domani, 14 e il 15 giugno, l’Italia ospita a Roma l’evento globale del World Blood Donor Day, la giornata mondiale dedicata ai donatori di sangue, istituita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. In questa giornata, che celebra anche a Pescara il gesto più bello e importante che qualsiasi essere umano possa compiere, sono stati ricevuti in Comune i rappresentanti locali delle associazioni Avis e Fidas che da molti anni promuovono la cultura della donazione e svolgono un ruolo fondamentale nella “battaglia quotidiana” per soddisfare la richiesta di sangue e dei suoi componenti. Infatti il bisogno è in costante aumento a causa dell’invecchiamento della popolazione e di cure e terapie sempre più numerose e nuove.

“Non sai mai a chi doni il tuo sangue – ha detto questa mattina il sindaco Carlo Masci – e questo a maggior ragione rende straordinaria la scelta di diventare donatori per aiutare molti tipi di malati, come quelli oncologici, ma anche chi deve subire interventi chirurgici, tra cui i trapianti, o donne partorienti”.

Il segretario dell’Avis e consigliere comunale Adamo Scurti ha sottolineato Il presidente comunale dell’Avis, Vincenzo Lattuchella, e la presidente regionale della Fidas, Anna di Carlo, hanno ricevuto dalle mani del sindaco Carlo Masci due opere acqueforti del Maestro Enea Cetrullo. Questa sera saranno illuminate di rosso la Torre Civica, il ponte del Mare e la fontana di piazza Martiri Dalmati e Giuliani..