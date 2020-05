Giornata della famiglia, Brandiferri su ruolo delle donne

“Le donne restano un punto di riferimento essenziale nel tessuto sociale ed economico, ed è quindi fondamentale modificare gli equilibri all’interno della famiglia per consentire il lavoro femminile”

TERAMO – Oggi, 15 maggio, Giornata Internazionale della Famiglia, non può passare assolutamente sottobanco il grande ruolo che le donne stanno avendo nei vari ambiti, in questo caso in quello familiare.

“É importante far notare – afferma la Consigliera di Parità della Provincia di Teramo Monica Brandiferri – che la pandemia sta accentuando le differenze di genere e le donne stanno vivendo questo periodo sotto pressione dovendosi occupare in modo prevalente, in tre casi su quattro senza l’ausilio del partner, della cura della famiglia e dei figli. Ciò costringendo da un lato le donne a dover rinunciare al lavoro, dall’altro inducendo le imprese a preferire l’assunzione degli uomini. Le donne restano un punto di riferimento essenziale nel tessuto sociale ed economico, ed è quindi fondamentale modificare gli equilibri all’interno della famiglia per consentire il lavoro femminile. In questo contesto lo Smart Working, attuato a larga scala durante la pandemia, sta consentendo alle donne di bilanciare lavoro e famiglia nell’ottica della parità di genere. L’auspicio rimane che tale sistema di lavoro venga utilizzato anche dopo l’emergenza”.

“Durante la fase di lockdown – continua la Consigliera di Parità – la famiglia ha svolto in modo ottimale il suo compito dimostrando ancora una volta di essere il fondamento della società. In questi ultimi giorni ho ricevuto tante telefonate e messaggi di famiglie preoccupate che si aspettavano interventi più forti e efficaci nel Decreto Rilancio, che potessero andare oltre il bonus baby sitter, il bonus vacanze e il congedo parentale. Non va dimenticato che durante i mesi di quarantena le famiglie hanno fronteggiato egregiamente tutti i disagi e gli oneri, tra cui quelli di avere i figli chiusi in casa con tutte le difficoltà organizzative per le lezioni online, per la mancanza di spazi e di strumenti per la connessione ad internet, e di dover prestare assistenza ad anziani e disabili. Ecco perché sono indispensabili interventi stabili e duraturi a sostegno delle famiglie in grado di sostenere chi decide di fare una famiglia e mettere al mondo dei figli”.