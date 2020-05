Questura Pescara: info su ufficio passaporti, armi ed esplosivi e licenze

PESCARA – Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale dal prossimo 18 maggio riattiverà l’agenda elettronica per le prenotazioni on line per la richiesta di passaporto ma anche l’ufficio armi ed esplosivi e licenze. Di seguito nei dettagli alcune informazioni utili.

UFFICIO PASSAPORTI

A decorrere da lunedì 18 Maggio 2020 l’ufficio Passaporti della Questura di Pescara riattiverà l’agenda elettronica per le prenotazioni on line per la richiesta di passaporto. Anche il ritiro dei passaporti pronti avverrà esclusivamente per appuntamento. L’utente sarà contattato telefonicamente da un operatore che fisserà giorno e ora per la consegna. Si raccomanda il rispetto puntuale degli appuntamenti, nonché l’attenzione scrupolosa delle procedure relative all’“Emergenza Coronavirus”, quali:

uso della mascherina e guanti di protezione;

distanziamento sociale di almeno un metro.

Resta valida l’indicazione che ogni emergenza o urgenza comprovata potrà essere comunicata tramite pec all’indirizzo di posta elettronica : ammin.quest.pe@pecps.poliziadistato.it

UFFICIO ARMI ED ESPLOSIVI

A decorrere da lunedì 18 Maggio 2020 gli utenti che intendono avanzare pratiche amministrative, ovvero ritirare titoli autorizzativi già pronti presso l’Ufficio Armi ed Esplosivi saranno ricevuti solo su appuntamento che potrà essere preso telefonicamente alla seguente utenza: 085 2057529.

UFFICIO LICENZE

A decorrere da lunedì 18 Maggio 2020 gli utenti che intendono avanzare pratiche amministrative, ovvero ritirare titoli autorizzativi già pronti, presso l’Ufficio Licenze saranno ricevuti solo su appuntamento che potrà essere preso telefonicamente alla seguenti utenza: 085 2057578.