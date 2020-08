Giacomo Di Nicola confermato al Pescara Basket 2020/2021

Il giovane tecnico pescarese la scorsa stagione si è tolta la soddisfazione di vincere il derby di ritorno con l’Amatori da capo allenatore in C Silver. Guiderà la formazione U20 d’eccellenza

PESCARA – Comincia a prendere forma anche lo staff che affiancherà coach Stefano Vanoncini alla guida della prima squadra, con il Pescara Basket che comunica ufficialmente la conferma di Giacomo Di Nicola, che sarà uno degli assistenti della prima squadra ed allenerà la formazione Under 20 d’Eccellenza.

Pescarese classe 1991, Di Nicola comincia a collaborare appena diciassettenne con la compagine biancazzurra fin dalla sua fondazione, occupandosi di minibasket e settore giovanile, fino a quando per motivi di lavoro ha dovuto lasciare temporaneamente la carriera di allenatore.

Rientrato nella scorsa stagione nel Pescara Basket come assistente di coach Fabbri, guidando però da capo allenatore la prima squadra in due occasioni, a causa della squalifica del tecnico toscano, ed ottenendo due vittorie con l’Airino Termoli ma soprattutto nel derby con l’Amatori Pescara nell’ultima giornata di regular season in una gara dominata soprattutto nel secondo tempo con il punteggio di 55-79, togliendosi quindi una soddisfazione enorme nella sua giovane carriera da allenatore.

Queste le sue parole: “ho deciso di riprendere l’attività nel mondo della pallacanestro lo scorso anno grazie al presidente Di Censo, che mi ha dato la possibilità di fare l’assistente di coach Fabbri, da cui ho avuto tanto dal punto di vista formativo, e lavorare in un gruppo di altissimo livello per il campionato che purtroppo non si è potuto concludere e non dandoci quindi la possibilità di dimostrare in pieno tutto il lavoro svolto. Per questa stagione sono molto contento di poter lavorare ed apprendere da un coach di assoluto livello come Vanoncini. Il gruppo che la società sta costruendo è molto buono e lavorerò tanto per poter dare il mio contributo. Sono all’inizio della mia formazione come allenatore e so che anche quest’anno sarà fondamentale per la mia crescita”.