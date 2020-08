Panthers Roseto iscritta al Campionato di Serie B 2020/2021

ROSETO DEGLI ABRUZZI – La società Panthers Roseto comunica di aver ufficialmente perfezionato l’iscrizione al campionato di Serie B 2020/21, non essendo stata accolta la domanda di ripescaggio in A2.

A chiudere per il momento le porte del secondo campionato nazionale a Roseto è stata la differenza canestri negli scontri diretti: le nostre Pantere, capoliste assieme a Stella Azzurra e Aprilia al momento dello stop, sono scivolate al terzo posto per via della classifica avulsa. Epilogo beffardo, dopo un mese e mezzo di primato solitario e con la seconda posizione che sarebbe bastata per salire di categoria, vista la maggior vicinanza geografica (criterio di riferimento in caso di parità di classifica) alla rinunciante Ariano Irpino rispetto a Patti.

“Non tutti i mali però vengono per nuocere, anzi: l’occasione è propizia per consolidare ulteriormente il nostro club, puntando a un altro campionato di vertice come quello interrotto pochi mesi fa, e soprattutto alla crescita del settore giovanile. A questo proposito, nella giornata di domani verranno ufficializzate le prime due nuove giovani Pantere della stagione 2020/21”.