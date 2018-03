Furto di rame, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale: romeno arrestato dai Carabinieri di Pescara

PESCARA – I Carabinieri del Nor di Pescara hanno tratto in arresto, nella flagranza dei reati di furto aggravato, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, un 40enne romeno, senza fissa dimora, che nelle prime ore della mattinata odierna si è reso responsabile di un furto aggravato di cavi di rame ai danni della Rete Ferroviaria Italiana.

Nello specifico, l’uomo è stato sorpreso dagli operanti mentre asportava 100 kg di cavi elettrici in rame prelevandoli, previa effrazione della recinzione metallica, dalla sottostazione elettrica “Pescara Portanuova”, ubicata in via Po.

Nella circostanza, alla vista degli operanti, quest’ultimo ha tentato perfino la fuga, spintonando uno dei Carabinieri intervenuti e rifugiandosi poi tra alcuni bancali in legno accatastati in loco, ma è stato poi scovato, bloccato ed accompagnato in caserma, mentre l’altro complice riusciva a dileguarsi facendo perdere le proprie tracce.

La refurtiva, occultata tra la vegetazione spontanea, è stata recuperata e restituita contestualmente all’avente diritto, nella persona del responsabile di settore/trazione elettrica RFI”. Assolte formalità di rito, l’arrestato, al termine del rito direttissimo conclusosi alle precedenti ore 13, è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale.