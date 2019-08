Francesco Bombagi è un nuovo giocatore della Teramo Calcio

Il centrocampista a lungo corteggiato dal club biancorosso arriva a titolo definitivo: “É stato un flirt lungo, ma alla fine ci siano incontrati“

TERAMO – La rosa biancorossa si rinforza con un altro illustre arrivo. La Ss Teramo Calcio è lieta di annunciare di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Francesco Bombagi, centrocampista di 29 anni (è nato il 7 settembre 1989). Il giocatore proviene a titolo definitivo dal Pordenone e con il Teramo ha firmato un contratto biennale.

Nelle ultime due stagioni a Pordenone, dove ha contribuito alla vittoria del campionato di Serie C, Bombagi con i ramarri ha disputato in totale 45 gare e siglato 2 reti, rimpinguando il suo score che conta 34 realizzazioni nelle circa 230 gare disputate nella Terza Serie nazionale, indossando le maglia di Fondi, Catania, Juve Stabia (due stagioni), Grosseto, Piacenza, Villacidrese e Mezzocorona. Per lui anche 18 apparizioni in Serie B con Pisa, Reggina e Ternana.

«Mai avuto dubbi sul voler venire a Teramo – sono le prime parole di Bombagi -. Sono contento di giocare in biancorosso perché lì ritrovo il mio amico Tommaso Cancellotti e perché finalmente posso lavorare con mister Tedino, che ha voluto fortemente, assieme al direttore Iaconi, che io venissi a Teramo. É stato un flirt lungo, ma alla fine ci siano incontrati…».

«Sono un mezz’ala tuttofare e non ho preferenze per la fase difensiva o quella offensiva. Sono contento di far parte di un progetto importante – aggiunge il nuovo centrocampista biancorosso -, di cui si parla molto: l’entusiasmo della nuova società, l’investimento nello stadio e una piazza notoriamente molto calda sono tutti particolari che fanno capire come Teramo voglia far bene e vuole puntare in alto»