Fossacesia, incontro costruttivo ieri sera tra Comune e cittadini

Di Giuseppantonio: “il nostro obiettivo sarà crescere ma sempre nel rispetto e nella conservazione dell’ambiente e di chi ci vive”

FOSSACESIA – Affollata, interessante e soprattutto partecipata. E non poteva essere diversamente l’incontro pubblico sul tema “Il cittadino chiama, l’Amministrazione risponde” voluto dal Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, con la partecipazione degli amministratori comunali, svoltosi ieri sera nel Piazzale antistante la chiesa Stella Maris, a Fossacesia Marina. Un’occasione di confronto per illustrare dal vivo, così come si faceva prima dell’avvento dei social, quanto fatto e quanto si farà per la Marina che, nel giro di qualche anno, si è trasformata, diventando la meta preferita tra le località della Costa dei Trabocchi. A dirlo sono anche i numeri: 3 nuovi ombreggi temporanei, che fanno salire a 13 le concessioni stagionali; 9 gli stabilimenti presenti sul litorale, con l’apertura quest’anno di una nuova struttura; più punti ristoro e avviate nuove attività commerciali. In altri termini, più investimenti da parte di imprenditori e nuove opportunità di lavoro.

“Sono risultati che non sono stati raggiunti per caso – ha affermato in premessa ai cittadini presenti il Sindaco Di Giuseppantonio -. É merito di un lavoro lungo e costante, che parte da lontano. Il mio impegno e quello di chi mi affianca quotidianamente per portare avanti i programmi che abbiamo fissati per Fossacesia, è profuso a 360 gradi: si va dalla tutela dell’ambiente, alla sicurezza; dalla lotta all’erosione della costa, allo studio dei servizi da offrire ai turisti. In altri termini, mettere insieme tanti ingranaggi di un sistema complesso perché questo funzioni, soddisfi e crei ricchezza”. Inevitabili nel corso del confronto domande relative alla questione parcheggi sul litorale e su come l’Amministrazione Comunale si prepara alle nuove opportunità di sviluppo turistico che si apriranno una volta completata la Via Verde della Costa dei Trabocchi.

“A Fossacesia Marina – ha precisato il Sindaco Di Giuseppantonio- abbiamo 500 parcheggi in meno nell’ex tracciato ferroviario e nell’area della vecchia stazione. Molto prima dell’inizio della stagione estiva avevamo posto la questione all’attenzione della Provincia di Chieti, chiedendo più volte un incontro, che non si è tenuto. Non siamo stati fermi però e abbiamo guardato avanti. Grazie alla società di autolinee Di Fonzo, siamo riusciti a ottenere un maggior numero di servizi di collegamento per Fossacesia Marina, che sono stati attivati anche per la domenica. A breve affronteremo la discussione sul nuovo Piano Regolatore Generale, che prevede ovviamente scelte nella parte sud del Lungomare. Un PRG che dovrà incastrarsi a dovere con la realtà e le potenzialità di Fossacesia Marina, che suscita sempre più interesse da parte di imprenditori. Senza stravolgimenti: il nostro obiettivo sarà crescere ma sempre nel rispetto e nella conservazione dell’ambiente e di chi ci vive”.

Il sindaco, infine si è confrontato con i cittadini anche sul piano spiaggia, che verrà portato all’approvazione del consiglio comunale nei prossimi mesi.