Da lunedì 24 maggio riapre l’ufficio postale, che era stato chiuso per degrado dell’area confinante. Torna disponibile anche l’ATM Postamat

FRANCAVILLA AL MARE – Poste Italiane comunica che dalle ore 14.00 di lunedì 24 maggio riaprirà al pubblico l’ufficio postale di Francavilla al Mare nella sua sede abituale in via Duca degli Abruzzi e tornerà regolarmente operativo anche l’ATM Postamat per il prelievo di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

In quest’ultimo periodo la sede di via Duca degli Abruzzi non è stata disponibile a causa del degrado dell’area confinante, di non pertinenza e proprietà aziendale, che non garantiva l’accesso in sicurezza per utenti e dipendenti. Le problematiche sono state risolte con esito positivo e pertanto l’ufficio postale potrà riprendere ad essere operativo secondo il consueto orario continuato di apertura, dal lunedì al venerdì fino alle 19.05 e il sabato fino alle 12.35.

Durante il temporaneo periodo di chiusura, al fine di limitare i disagi per i cittadini, Poste Italiane aveva potenziato l’orario della sede di Francavilla al Mare Rione Alcione (via Maiella) e attivato uno sportello dedicato esclusivamente alla clientela di via Duca degli Abruzzi, che resterà disponibile anche lunedì 24 maggio dalle 8.20 alle 13.35.

Contestualmente, a partire da lunedì 24 maggio l’ufficio postale di Francavilla al Mare Rione Alcione (via Maiella) ripristinerà il consueto orario 8.20-13.35 (il sabato fino alle 12.35).