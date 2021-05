Il 25 maggio Giornata internazionale dei bambini scomparsi

PESCARA – Il 25 maggio prossimo ricorre la Giornata internazionale dedicata ai “Bambini scomparsi”, ricorrenza che, dal 1983, viene celebrata ogni anno in ricordo del piccolo Ethan Patz rapito a New York il 25 maggio del 1979.

Per la circostanza, il Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse in collaborazione con il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria (Die) della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha scelto di mandare in onda sulle reti televisive e radiofoniche della Rai un breve spot, al fine di mantenere costante l’attenzione sulla scomparsa dei minori e sull’importanza di effettuare le denunce nell’immediatezza dell’evento.

Il messaggio ’Quando qualcuno scompare….#ilTempoèPrezioso” evidenzia come la tempestività condiziona l’avvio delle ricerche e per questo, il più delle volte, il suo esito positivo.

Lo spot contiene tra le diverse informazioni, il riferimento al numero unico di emergenza 112 da chiamare, nei territori dove è già attivo, appena si sospetti la scomparsa ovvero suggerimenti su cui tener conto nei casi di scomparsa di persone fragili (anziani o minorenni) le cui possibilità di ritrovamento sono riposte maggiormente sulla partecipazione e sulla solidarietà sociale.

Il video è accessibile anche sul sito internet del Ministero dell’Interno al seguente link:

https://www.interno.gov.it/it/notizie/bambini-scomparsi-spot-rai-e-radio-quando-qualcuno-scompare-iltempoeprezioso.