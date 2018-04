Francanvilla, Confartigianato: no alla tassa di soggiorno

FRANCAVILLA AL MARE – Sull’introduzione della tassa di soggiorno a Francavilla al Mare che dovrebbe partire da dicembre 2018 è intervenuto Denis Iezzi. Secondo il presidente territoriale di Confartigianato si tratta di una vera e propria follia l’istituzione della tassa di soggiorno a Francavilla al Mare. Questo in particolare in un periodo molto delicato per l’economia che ha portato a un “tracollo” del turismo cittadino.



“Invece di studiare soluzioni per il rilancio del territorio si pensa di poter fare cassa su quelle poche persone che ancora scelgono Francavilla di trascorrere le vacanze a Francavilla. Un provvedimento che vanifica tutti gli sforzi che noi operatori stiamo facendo tra mille difficoltà”.

Quindi focalizza l’attenzione sul rilancio del turismo cittadino che deve partire da azioni e provvedimenti ad hoc piuttosto che da tasse che vanno a penalizzare chi sceglie Francavilla come metà di soggiorno.

“Sappiamo bene che il numero di turisti, cioè chi viene a villeggiare a Francavilla, è sceso drasticamente e noi operatori stiamo cercando di fare qualcosa per risollevare le sorti del turismo cittadino. Tassare chi viene qui, portando con sé soldi e, quindi, consumi, non ha nessun senso. Francavilla, tra l’altro, non offre più quello che offriva prima in termini turistici. Di conseguenza, ogni sforzo doveva essere finalizzato a migliorare l’offerta turistica, con l’obiettivo di ricreare un indotto e rendere la città una destinazione. Solo dopo un percorso molto più ampio potrebbe avere senso ipotizzare una tassa di soggiorno. L’amministrazione comunale, invece, cosa vuole fare? Penalizzare quelle poche persone che ancora scelgono Francavilla?”.

In conclusione Confartigianato lancia un appello all’amministrazione: “Il Comune ci ripensi ed elimini l’imposta, studiando, piuttosto, iniziative per un reale rilancio del turismo. In caso contrario è almeno necessario garantire trasparenza e condivisione sull’utilizzo degli introiti, in una logica di collaborazione con gli operatori e con le associazioni, veri protagonisti del sistema, che troppo spesso sono costretti a subire tali decisioni”.