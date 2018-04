Fabrizio Meloni e Mauro Morelli al Masterclass G. Braga di Teramo

Il primo clarinetto solista dell’Orchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala di Milano e l’artigiano di strumenti musicali a fiato di fama mondiale saranno il 20 e 21 aprile al Conservatorio

TERAMO – Fabrizio Meloni, Primo clarinetto solista dell’Orchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala di Milano, e Mauro Morelli, artigiano di strumenti musicali a fiato di fama mondiale, i protagonisti del nuovo Masterclass promosso dal Conservatorio Statale di Musica ‘G. Braga’ di Teramo e che si svolgerà dal 20 al 21 aprile prossimi. Le iscrizioni saranno possibili sino alle ore 12 del prossimo 18 aprile e saranno aperte sia agli allievi del Conservatorio che agli esterni. I due giorni di full immersion si svolgeranno nell’Auditorium della sede del ‘Braga’, in via Noè Lucidi.

“La primavera del ‘Braga’ – hanno detto i vertici del Conservatorio – inizia al meglio con due maestri della musica classica e jazz continuando quel percorso di apertura di nuovi orizzonti per i nostri ragazzi, ma anche di apertura verso il territorio. Il nostro Auditorium, esattamente come avevamo pensato, sta diventando un laboratorio di progetti, una fucina di idee, uno spazio d’arte e di scoperta di autentici talenti, che poi vediamo impegnati nelle esibizioni fuori dalle mura del Conservatorio e che tra aprile e maggio vivranno una stagione importante sotto il profilo professionale”.

Fabrizio Meloni, Primo clarinetto dell’Orchestra del Teatro e della Filarmonica della Scala dal 1984, ha compiuto gli studi musicali al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano diplomandosi con la menzione d’onore. È vincitore di concorsi nazionali e internazionali e ha collaborato con solisti di fama internazionale come Bruno Canino, Alexander Lonquic, Michele Campanella, Heinrich Schiff, Friederich Gulda, Editha Gruberova, il Quartetto Hagen, M.W Chung, Philip Moll, Riccardo Muti e Daniel Baremboim, quest’ultimo nella veste straordinaria di pianista. Ha tenuto tournée negli Stati Uniti e in Israele col Quintetto a Fiati Italiano; con il Nuovo Quintetto Italiano, nato nel 2003,sono state effettuate tournée in Sud America e nel Sud Est Asiatico. La sua tournée con Philippe Moll e i Solisti della Scala in Giappone è stato accolto da entusiastici consensi di pubblico e critica. È stato invitato a tenere masterclass al Conservatorio Superiore di Musica a Parigi, al Conservatorio della Svizzera Italiana, alla Manhattan School of Music a New York, nella Northeastern Illinois University di Chicago, alla Music Academy di Los Angeles, all’Università Tokyo e di Osaka. E’ inoltre docente di Master di alto perfezionamento nell’Accademia delle Arti e Mestieri del Teatro alla Scala, nell’Associazione Lirico Musicale ‘Giovani all’Opera’ di Roma, al Conservatorio Tomadini di Udine, al Conservatorio Superiore di Musica di Saragozza, al Conservatorio G.Verdi di Milano. Nel Maggio 2012 ha eseguito la ‘Messa in do Min KV417’ con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese e i cantanti dell’Accademia del Teatro alla Scala nelle vesti di Direttore. Nell’estate del 2015 una lunga tournée Giapponese ha portato il duo Meloni-Yoshikawa a esibirsi alla prestigiosa Suntory Hall di Tokyo, evento che ha prodotto un documentario edito dalla NHK, Canale televisivo nazionale giapponese nella serie Classic Club e trasmesso dalla radio NHK-FM nel programma Best of Classic.

Mauro Morelli, artigiano e tecnico riparatore di Strumenti musicali a fiato, ancor prima d’aver conseguito il diploma in clarinetto, ha intrapreso l’attività strumentale con tournée con varie compagnie teatrali e già in quegli anni era un punto di riferimento per amici e colleghi per la messa a punto degli strumenti. La svolta che ha trasformato l’hobby di Morelli nella sua attività principale è arrivata nel 1994 quando, dopo un corso presso la sede della Yamaha, Morelli è entrato in contatto diretto con la ditta costruttrice Buffet-Crampon iniziando a seguire i corsi presso i loro laboratori di Parigi, sotto la guida impareggiabile di Michel Viot, conseguendo, in quegli stessi anni, anche la specializzazione nella riparazione di saxofoni. La formazione strumentale-concertistica, la costante collaborazione presso le ditte parigine e il lavoro con i professionisti dello strumento, ovvero professori d’Orchestra di Teatri italiani e stranieri, insegnanti di Conservatorio, componenti di Bande Militari, Jazzisti, sono gli elementi che hanno forgiato il suo sapere e la sua indiscussa professionalità. Dal 2006 Morelli è il punto di riferimento per Antoine Courtois, a Parigi, per la riparazione degli ottoni, e dal 2013 collabora stabilmente con la Fundacion Salvi in Colombia per la formazione di riparatori di strumenti a fiato.

Il Masterclass di Fabrizio Meloni sul Clarinetto si svolgerà il 20 e il 21 aprile dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18; il Masterclass di Mauro Morelli si svolgerà il 20 aprile, dalle 14 alle 18