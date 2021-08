Fossacesia, ultima domenica per vaccinazioni sulla spiaggia

Domenica 29 agosto sarà possibile vaccinarsi dalle ore 16 alle 22 presso l’ex scuola materna, sul lungomare

FOSSACESIA – Ultima domenica di agosto all’insegna della musica e delle vaccinazioni a Fossacesia. Domenica 29 agosto, infatti, presso la stabilimento balneare Supporter Beach, è in programma il concerto di Shiva, Paky e Tony Effe, un appuntamento che richiamerà molti giovani a Fossacesia Marina. Spettacoli anche negli altri locali del Lungomare. Ma prima dell’evento, che prenderà il via verso le ore 23, chi vorrà, potrà sottoporsi a vaccinazione. Sarà possibile immunizzarsi dal Covid dalle ore 16 alle 22, e comunque fino a esaurimento delle richieste presso l’ex scuola materna, sul lungomare, che ospita tra l’altro la Guardia Medica Turistica. Chi si sottoporrà a vaccinazione, potrà ricevere subito il certificato per accedere al concerti, ma anche poter poi frequentare altri locali.

“E’ stata una grande opportunità soprattutto per i giovani afferma il Sindaco di Fossacesia, Enrico Di Giuseppantonio -. Abbiamo lavorato molto perché il direttore generale della Asl2 potesse metterci a disposizione personale medico e infermieristico per poter consentire ai fossacesiani, ai giovani ed a quanti sono in vacanza da noi di potersi vaccinare. L’hub nella scuola Materna comunque è stata operativa nell’ultima settimana, dando così seguito alla nostra richiesta, che si è basata sul dato della cospicua presenza nei locali del nostro lungomare di tantissimi ragazzi e ragazze, facendone uno dei luoghi preferiti per la movida. Ora c’è da compiere l’ultimo sforzo. Mi auguro che domenica 29 siano in tanti ad approfittare dell’opportunità. Da parte nostra, rinnoviamo l’invito ai cittadini di Fossacesia ed agli albergatori, ai ristoratori e ai gestori degli esercizi pubblici che operano alla Marina, di pubblicizzare quanto più possibile la possibilità di contribuire alla lotta per debellare il Covid. A tutti abbiamo rivolto questo appello: “Più siamo, prima vinciamo”.