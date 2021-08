In bici dalla Riserva verso il Trabocco Caliscendi: ecco quando

ROSETO DEGLI ABRUZZI – Si svolgerà il 29 agosto e non più il 28 causa maltempo la biciclettata dalla Riserva Borsacchio al Trabocco CaliScendi di Giulianova. Come sempre le Guide del Borsacchio, con il patrocinio della Regione Abruzzo, Provincia di Teramo e Comune di Roseto degli Abruzzi, continuano l’opera di valorizzazione delle nostre terre proponendo un altro evento gratuito alla scoperta del territorio e delle sue bellezze sostenendo il turismo sostenibile gratuitamente.

Un pedalata adatta a tutti e tutte le bici con tre punti di raduno per consentire a turisti e cittadini di varie zone della città di unirsi nel percorso e scoprire la magia della Riserva Borsacchio di notte e il porto vecchio di Giulianova e i suoi trabocchi CaliScendi.

Tutto il percorso è su ciclabile illuminato e protetto. È possibile registrarsi alla partenza o una delle tappe per aggregarsi.

PROGRAMMA:

Ore 20.15 Partenza : EurCamping a Roseto Lungomare Trento 90

Ore 20.30 Tappa per unirsi al Lido Celommi Roseto Lungomare Celommi 1

Ore 20.45 Tappa per unirsi in Via Makarska davanti Camping Gilda

Ore 21.00 Visita notturna alla Riserva Borsacchio

Ore 21.30 Arrivo al Porto di Giulianova e visita Caliscendi

Ore 22.00 Rientro

Se non disponete di bici potete noleggiarla a soli 2 euro in Piazza della Repubblica grazie alla disponibilità dei gestori del servizio Bike Sharing del Comune di Roseto degli Abruzzi.