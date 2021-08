Aielli, ultimi preparativi per la Sirente Bike Marathon-Ana Aielli

Domenica 29 agosto alla quarta edizione della Sirente Bike Marathon-Ana Aielli a cura dell’Avezzano Mtb e del Gruppo Alpini Aielli

AIELLI – Da alcuni giorni Aielli è un cantiere continuo per mettere mano domenica 29 agosto alla quarta edizione della Sirente Bike Marathon-Ana Aielli a cura dell’Avezzano Mtb e del Gruppo Alpini Aielli con il patrocinio dell’amministrazione comunale di Aielli.

Questa manifestazione è molto più di una gara di mountain bike, capace sempre più di attirare le attenzioni degli appassionati e degli sportivi pronti a gustarsi l’imperdibile spettacolo delle ruote grasse nel territorio del Parco Velino Sirente tra ippovie, sentieri e faggete secolari con la possibilità di scegliere la marathon di 61 chilometri e la point to point di 30 chilometri girando attorno il massiccio del Velino Sirente.

Non di secondo piano, infatti, è la valorizzazione del territorio che garantisce un importante volano promozionale del Sirente: l’obbiettivo della manifestazione è quello di lasciare un dolce ricordo a coloro che potranno visitare questi luoghi, grazie anche al supporto dell’amministrazione comunale di Aielli, capitanata dal sindaco Enzo Di Natale e dalle associazioni in loco Associazione Libert’Aria, Avis Aielli e Pro loco.

Ritrovo: Centro Culturale Ex Scuola Elementare ad Aielli in via Musciano alle 7:00.

Partenza: Piazza Filippo Angelitti alle 9:30.