Fossacesia, riapre la “Spiaggia per tutti”: le novità dell’estate 2021

L’area attrezzata per persone con menomazioni e disabilità riapre il 3 luglio: su una bici si potrà godere delle bellezze della Via Verde

FOSSACESIA – Il progetto si chiama una “Passeggiata per Tutti“ e permetterà di percorrere su una bici duetto, concepita per assicurare comodità e divertimento sia alla persona con difficoltà motorie sia a chi l’accompagna nella vita quotidiana, munita di un apposito carrozzino, di poter fare passeggiate, esplorazioni e sfruttare al meglio il bel tempo o la passione per la natura, godendo in tal modo delle bellezze della Via Verde della Costa dei Trabocchi.

Questa è la grande novità che il Comune di Fossacesia propone per questa stagione estiva in occasione della riapertura, il prossimo 3 luglio, della ‘Spiaggia per Tutti’, l’area attrezzata per le persone con menomazioni o disabilità, che l’Amministrazione comunale, guidata da Enrico Di Giuseppantonio, ha realizzato nel 2017 nei pressi della piazzetta del bancomat, sul lungomare centrale di Fossacesia Marina.

“Abbiamo presentato un progetto nell’ambito di un bando promosso dal ministero delle Politiche della Famiglia e Inclusione Sociale, che ha ottenuto un finanziamento grazie al quale abbiamo potuto migliorare la ‘Spiaggia per Tutti’ – spiega il sindaco Di Giuseppantonio -. Si tratta di servizi per agevolare l’accessibilità al mare delle persone con disabilità motoria e intellettiva e per l’acquisto di una bici che unisce la bicicletta ad una carrozzina, idonea per il trasporto di persone che non deambulano. La mia Amministrazione è sempre stata dell’avviso che ogni persona ha il diritto di vivere la propria vita in tutti i suoi aspetti, compreso quello ludico e ricreativo e noi abbiamo il dovere morale di non impedirlo. Fossacesia si è sempre contraddistinta nelle politiche a favore dell’inclusione sociale delle persone con menomazioni o limitazioni funzionali e per l’aiuto alle loro famiglie. In questi anni abbiamo realizzato numerosi interventi per migliore la qualità della vita di chi ha difficoltà con interventi mirati per favorire la loro piena integrazione nella scuola, nel lavoro e nella società”.

Il Comune di Fossacesia metterà a disposizione sul proprio sito istituzionale una app attraverso la quale gli utenti potranno ricevere informazioni sui servizi offerti nella Spiaggia per Tutti e prenotare le passeggiate in bici duo.

Da parte sua, l’Assessore alle Politiche Sociali, Maria Angela Galante, illustra quelli che sono i miglioramenti apportati anche quest’anno nell’area demaniale rivolta a chi presenta difficoltà nella propria autonomia personale e sociale.

“E’ stata realizzata una nuova passerella, che dalla spiaggia arriva fino al bagnasciuga, dove è stato costruito uno slargo che consente una maggiore manovrabilità delle carrozzine. Da lì è possibile arrivare in acqua con due calate. Anche nell’area doccia è stato fabbricato uno spazio più ampio, che permette di migliorare gli spostamenti. Inoltre, saranno a disposizione di quanti usufruiranno della struttura, due carrozzine job e uno spogliatoio. Dalla sua inaugurazione, quattro anni fa – conclude l’Assessore Galante -, la Spiaggia per Tutti ha incontrato il favore di tanti ed è stato naturale migliorare il servizio e apportare adeguamenti strutturali per renderla ancora più fruibile. E’ stata una buona idea, che l’Amministrazione comunale ha saputo mettere in pratica ed è nostra intenzione mantenerla e lavorarci per perfezionarla”.

Nella Spiaggia per Tutti, come negli anni passati, sino al 31 agosto, sarà presente un operatore addetto all’animazione ed all’assistenza nelle giornate dal lunedì al giovedì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 ed il venerdì , sabato e domenica dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 16.00 alle 18.00.