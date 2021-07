Festival di Tagliacozzo 2021: il programma completo

Mannoia, De Gregori, Noemi, Capossela, Cristicchi, Biondi e Tosca tra gli ospiti del Festival, che si svolgerà dal 22 luglio al 24 agosto

TAGLIACOZZO – “Siamo enormemente orgogliosi di annunciare un cartellone straordinario che rimarrà nel cuore di tutti”. Così, all’unisono, il Sindaco Vincenzo Giovagnorio, l’Assessore Chiara Nanni e il direttore artistico Jacopo Sipari di Pescasseroli alla conferenza stampa di presentazione del Festival di Tagliacozzo, presentato oggi, 1 Luglio 2021, presso la Sala Caduti di Nassiriya del Senato della Repubblica alla presenza del Senatore Nazario Pagano e dell’On. Stefania Pezzopane con trasmissione in streaming sui canali Facebook del Festival, su ITALIAFESTIVAL.TV e sui consueti canali del Senato.

Il Festival Internazionale di Mezza Estate – Tagliacozzo Festival, giunto ormai alla 37° edizione, con la direzione artistica del direttore d’orchestra abruzzese Jacopo Sipari di Pescasseroli, al suo quinto anno da direttore artistico, si candida prepotentemente ad essere uno dei Festival di Musica Sinfonica, Lirica, della Danza Classica e Contemporanea e del Teatro più interessanti d’Italia. Grazie all’attenzione e al lavoro incessante del Sindaco Vincenzo Giovagnorio e dell’Assessore Chiara Nanni, con il sostegno di Alessandro Zerella, Silvano Fusco, Luca Ciccimarra, Gianluca Rubeo, Ettore Pellegrino, Donata d’Annunzio Lombardi e al direttore del Conservatorio di Pescara, Alfonso Patriarca, Tagliacozzo offre una stagione straordinaria con oltre 64 appuntamenti in 34 giorni divisi tra Musica, Teatro, Danza, Letteratura e Arte con ospiti di grande valore artistico.

Così il Sindaco Vincenzo Giovagnorio: “L’Italia, il Mondo, in questo 2021, celebrano il Sommo poeta, a 700 anni dalla morte. Anche Tagliacozzo non poteva esimersi dal rendere onore a Dante Alighieri con la manifestazione culturale più importante della Municipalità che è il Festival Internazionale di Mezza Estate. Unica città d’Abruzzo ad essere citata nel Poema, Tagliacozzo offre anche quest’anno, non senza le risapute difficoltà dovute alla pandemia, un programma di eventi di tutto rispetto e di grande respiro intellettuale che avrà inizio con un grandioso concerto a pieno coro e orchestra diretti dal celeberrimo Maestro Mons. Marco Frisina, omaggio all’Opera immortale dell’Alighieri, e che proseguirà poi con nomi eccelsi della musica, della danza e del teatro rinvenibili nel panorama nazionale ed internazionale”.

“Un’edizione ricca di contenuti, di grandi personaggi che per la prima volta onorano della loro presenza la nostra rassegna, ma anche di graditi ritorni, segno che Tagliacozzo fidelizza gli artisti” – dice l’Assessore Chiara Nanni – “Abbiamo fatto uno scrupoloso lavoro anche per questa 37esima edizione che mi porta ad annunciare un festival diverso, insolito, ma sempre di grande interesse e di qualità assoluta. In questi mesi abbiamo avuto modo di confrontarci, di ripercorrere a ritroso il cammino fatto. Guardo alla nostra prima edizione e poi via via alle successive che abbiamo realizzato. Ho visto il Festival crescere, diventare grande fra i grandi, maturare e cambiare, adattandosi alle esigenze del pubblico, ascoltandone consigli e critiche, inchinandosi agli applausi che hanno scaldato gli animi e donato l’entusiasmo per fare sempre meglio e sempre di più. Abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che avevamo fissato”.

Membro ufficiale di ITALIAFESTIVAL insieme alle più importanti rassegne italiane (come Pucciniano, Ravenna Festival, Rossini Festival e Macerata Opera Festival), il Festival di Tagliacozzo è stato inserito nel prestigioso calendario nazionale “Estate all’Italiana Festival”, in collaborazione con il Ministero degli Esteri, una rassegna nazionale che prevede la trasmissione streaming di alcuni spettacoli provenienti dai maggiori Festival d’Italia per un unico mega cartellone disponibile in streaming.

“Un successo unico. Proseguendo nel progetto avviato negli ultimi anni” dice il direttore artistico Sipari – “obiettivo primario del Festival resta quello di sviluppare numerose collaborazioni con alcuni tra i più importanti Teatri e Fondazioni Musicali Europee, con i quali il Festival ha già realizzato alcuni importanti protocolli di forte cooperazione. Abbiamo lavorato molto per vedere anche il nostro Festival inserito tra le grandi rassegne italiane, soprattutto in un anno difficile come questo, in cui nulla era ed è scontato. Abbiamo cercato di lavorare al meglio per offrire un prodotto artistico di assoluto livello, attraverso l’inserimento di artisti di grande prestigio. Tutto questo perché Tagliacozzo, e con esso l’Abruzzo intero, appaiano sempre con maggior forza nell’universo culturale europeo”.

La 37° stagione ha l’onore di ospitare per la terza volta come orchestra residente la prestigiosa Orchestra Sinfonica Abruzzese che, in coproduzione con Tagliacozzo Festival, presenterà in cartellone numerosissimi concerti, spaziando, come di consueto, tra musica classica, jazz e pop.

“Sono molto grato al M° Pellegrino – dice Jacopo Sipari di Pescasseroli – come sempre molto sensibile ai progetti culturali di livello per la nostra regione. L’Orchestra Sinfonica Abruzzese, la perla più splendente della nostra Regione, sarà anche quest’anno ampiamente presente al Festival per regalare, come lo scorso anno, grandissime emozioni a tutti i nostri affezionati”.

““A casa” è così che i musicisti dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese si sentono quando salgono sul palco a Tagliacozzo. Una sensazione di benessere ci accoglie e accompagna quando siamo ospiti del Festival Internazionale di Mezza Estate, e per questo ringraziamo l’Amministrazione Comunale nelle persone del Sindaco, Avv. Vincenzo Giovagnorio e dell’assessore alla Cultura, Dott.ssa Chiara Nanni, nonché il M° Jacopo Sipari, Direttore Artistico del Festival. Ringraziamo naturalmente il pubblico, colto e sempre carico di affetto, che segue numeroso ogni nostra esibizione, non importa se sia all’alba o in un luogo non propriamente agevole, senza mai farci mancare sostegno e calore” – dice Ettore Pellegrino, direttore artistico della Sinfonica – “In questo Festival ci sentiamo “a casa” perché condividiamo completamente la ricerca della bellezza che esso persegue attraverso l’alto valore delle sue proposte artistiche e culturali e crediamo che attraverso la musica e l’arte si curino i dolori e le ferite che tutti abbiamo nell’anima, soprattutto dopo i mesi che abbiamo alle spalle. A tutti voi dedichiamo la nostra musica, la nostra Sinfonia d’Abruzzo”.

Particolare attenzione ai giovani con i concerti dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio “Luisa d’Annunzio” di Pescara, la giovane orchestra da camera “Progetto Syntagma” e la Orchestra Scarlatti Young, tutte per la prima volta a Tagliacozzo.

“Qualcuno un tempo disse” aggiunge il Sindaco Vincenzo Giovagnorio: “La cultura è organizzazione, disciplina del proprio io interiore; è presa di possesso della propria personalità, e conquista di coscienza superiore, per la quale si riesce a comprendere il proprio valore storico, la propria funzione nella vita, i propri diritti, i propri doveri”… ben si adatta questa citazione a ciò che la nostra Amministrazione, in questi cinque anni, ha voluto rendere per il bene di Tagliacozzo, dei Tagliacozzani e di tutti gli Uomini di buona volontà”.

La presentazione musicale del Festival avrà luogo il giorno 22 Luglio, per la prima volta, presso il cortile di Palazzo Pica Alfieri in L’Aquila, dimora tra le più prestigiose del panorama storico e architettonico abruzzese per gentile concessione del M° Fabrizio Pica Alfieri che, unitamente agli artisti dell’Accademia di Alto Perfezionamento Vocale Daltrocanto della signora Donata D’Annunzio Lombardi, regaleranno un grande concerto di Gala dedicato alla migliore musica operistica italiana.

Tagliacozzo Città Dantesca: il Festival, in occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta che ha reso immortale Tagliacozzo citandola nel XXVII canto dell’Inferno, inaugura la propria 37° edizione con un lungo week end di eventi a lui dedicati: straordinaria l’inaugurazione con il Musical sulla Divina Commedia scritto e diretto dal Maestro Marco Frisina (29 Luglio), con l’Orchestra Scarlatti Young e l’intero cast originale di cantanti e ballerini, che si terrà nella suggestiva Piazza dell’Obelisco trasformata nell’inferno dantesco. Il programma prevede poi il concerto inaugurale della Sinfonica Abruzzese dal titolo “Dante at the Opera” (30 luglio), la “Bestiale Commedia” di Vinicio Capossela (31 luglio) e un omaggio a Dante di Michele Mirabella con il suo “Ma misi me per l’alto mare aperto” (1 Agosto).

Ampio spazio alle stelle della musica leggera italiana con Vinicio Capossela (31 Luglio), il Trio Mario Biondi, Fabrizio Bosso e Pino Jodice con la Brass Band del Conservatorio di Pescara (8 Agosto) per “Omaggio ad Al Jarreau”, Noemi con “Metamorfosi Tour” (11 Agosto), Fabio Concato & Paolo di Sabatino Trio (12 Agosto), Tosca con “Morabeza”(14 Agosto), Fiorella Mannoia con “Padroni di Niente Tour”(21 Agosto), Francesco de Gregori e Band Live con “Greatest Hits” (23 Agosto)

Grande attesa per il concerto “Napoleone, omaggio ai 200 anni dalla morte” (9 Agosto) con il triplo di Beethoven affidato alle stelle della classica Michele Campanella, Erica Piccotti e Gabriele Pierannunzi con ISA diretta da Dian Tchobanov. L’evento è stato scelto per la prestigiosa rassegna “Estate all’Italiana Festival” in collaborazione con ItaliaFestival e Ministero degli Esteri.

Un 15 Agosto celebrato con il grande concerto di Donata d’Annunzio Lombardi, Premio Puccini 2019, con l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Pescara diretta da Jacopo Sipari di Pescasseroli con un omaggio alle “Donne di Puccini”, con la straordinaria partecipazione del tenore di fama mondiale Misha Sheshaberidze.

Arricchiscono la rassegna Il “Piano Solo” di Giovanni Allevi (7 Agosto) e le “Lettere dal Manicomio” di Simone Cristicchi (19 Agosto), lo show di Giorgio Panariello (22 Agosto) e gli spettacoli di Debora Caprioglio dedicato a Maria Callas (2 Agosto) e di Giuliana de Sio con Favolosa (10 Agosto).

Il Jazz incontra la classica con il Maestro Ettore Pellegrino, direttore artistico della Sinfonica Abruzzese, che torna a Tagliacozzo con il suo doppio concerto dedicato a Bach in Jazz (6 Agosto) per un concerto straordinario orchestrato da Roberto Molinelli, che dirigerà poi il 13 Agosto il grande omaggio alle musiche dei Queen.

La rassegna 2021 arricchisce la fortunatissima rubrica intitolata “Tagliacozzo Notturna” di Alessandro Zerella dedicata a spettacoli musicali alle 23.30 in luoghi rappresentativi di Tagliacozzo: tra questi, di particolare suggestione lo spettacolo “Notturno d’Amore” (2 Agosto), il Concerto a lume di Candela del pianista italiano Davide Dellisanti (5 Agosto) e l’atteso “Concerto delle stelle” (9 Agosto) con Luca Bricchi ed Emanuele Gentile.

Sono 3 le opere liriche in programma, tutte con un nuovo allestimento: un omaggio a Dante con Gianni Schicchi di Puccini (24 luglio), con la regia di Giandomenico Vaccari, la bacchetta di Giuseppe Acquaviva, il pianoforte di Enrico Angelozzi e il cast dell’Accademia di Alto Perfezionamento Artistico Daltrocanto. i Pagliacci di Leoncavallo (4 agosto), con la straordinaria partecipazione del Circo Takimiri, per la regia di Chris Catena, con Sergio Bologna e Carolina Lopez, il pianoforte di Guido Cellini e la direzione di Giuseppe Aprea. La Traviata di Giuseppe Verdi (17 Agosto), per la regia di Giandomenico Vaccari e la direzione di Dian Tchobanov. Ormai tradizionali i Concerti nella Faggeta di Marsia (1 e 8 Agosto) di e con Silvano Fusco, quello “al tramonto” (5 Agosto) con il Mozart di Gaetano Russo e Ahmed El Saedi, il “Concerto all’alba” (16 Agosto) in programma alle 6 di mattina dinanzi al sagrato del Santuario della Madonna dell’Oriente con l’omaggio a Stravinskij per i 50 anni dalla morte.

Numerosi i concerti dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, con programmi di assoluto prestigio e i solisti e direttori internazionali Salvatore Quaranta, Cecilia Laca, Antonio Bossone, Abigeila Voshtina, Marc Moncusi, Sandor Gyudi, Dian Tchobanov, Sebastian Rouland, Martins Ozolins.

Nell’ottica delle collaborazioni internazionali, il Festival ospita quindi per la prima volta in Italia l’esecuzione della più importante opera polacca, Straszny Dwór – Il Maniero Spaventoso di Stanislaw Moniuszko con Coro e Orchestra Sinfonica della Fondazione Avangart (24 Agosto).

Un programma unico ulteriormente arricchito da Mostre, Presentazioni di libri e numerosi altri appuntamenti per un Festival da ricordare.

“Si apre il sipario sul Festival di Mezza Estate”, continua l’Assessore Nanni. “Stanno tornando gli abbracci e le strette di mano, si torna alla vita! Si guarda al futuro. In un modo o nell’altro ci saremo ancora. Il Festival Internazionale di Mezza Estate ci sarà!”

“Infine” continua il Sindaco Giovagnorio “ContemporaneaVentiVentuno”, la nostra rassegna di arti figurative, giunta all’VIII edizione, ha toccato quest’anno livelli davvero inaspettati per la presenza di nomi di artisti tra i più famosi del territorio nazionale, per cui dico grazie al Direttore artistico il Maestro Emanuele Moretti.”.

Tutte le info su www.tagliacozzofestival.com

Il programma completo

ASPETTANDO IL FESTIVAL

GIOVEDÌ 22 LUGLIO

CONCERTO DI PRESENTAZIONE DELLA 37° STAGIONE DI TAGLIACOZZO FESTIVAL

PALAZZO PICA ALFIERI – L’AQUILA, 19.00

MOZART A PALAZZO

Accademia Musicale di Alto Perfezionamento Vocale Stage DaltroCanto

Alessia Thais BERARDI, Soprano – Giulia BOLCATO, Soprano – Anna BORDIGNON, Soprano

con la straordinaria partecipazione di

Fabrizio PICA ALFIERI, Baritono

Davide DELLISANTI: Pianoforte

Con la presentazione di

Jacopo SIPARI DI PESCASSEROLI

Direttore artistico del Festival Internazionale di Mezza Estate

SABATO 24 LUGLIO – VIGILIA DEL DANTE WEEKEND

CHIOSTRO S. FRANCESCO, 21.30

GIACOMO PUCCINI

GIANNI SCHICCHI

Omaggio al canto XXX dell’Inferno

Allestimento del Festival Internazionale di Mezza Estate

Accademia Musicale di Alto Perfezionamento Vocale Stage DaltroCanto

Gianni Schicchi – Sergio BOLOGNA, Lauretta – Alessia Thais BERARDI, Zita – Annunziata VESTRI, Rinuccio – Nicola CUOCCI, Gherardo – Lorenzo MARTELLI, Nella – Ilaria Iris FACOETTI

Gherardino – Joshua FRANCESCONI, Betto – Alessandro BIAGIOTTI, Ciesca – Maria CANDIRRI, Simone – Alessandro CECCARINI, Marco – Alberto PETRICCA, Spinelloccio – Giuseppe APREA

Notaio – Fernando CISNEROS, Guccio – Rocco ROCA, Pinellino – Francesco FORTES

Enrico ANGELOZZI, Pianoforte – Regia: Giandomenico VACCARI – Direttore: Giuseppe ACQUAVIVA

37° EDIZIONE – FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MEZZA ESTATE

TAGLIACOZZO CITTA’ DI DANTE – WEEKEND DANTESCO

Musical, Opera, Teatro e Musica Leggera

in occasione dei 700 anni dalla morte del Sommo Poeta

MERCOLEDI’ 28 LUGLIO

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE, 18.00

PRESENTAZIONE DI TESTI E RACCONTI DEL PRIMO CAMMINO LETTERARIO ITALIANO

A cura di Alessio MASCIULLI

INAUGURAZIONE

DANTE 700°

GIOVEDÌ 29 LUGLIO

PIAZZA OBELISCO, 21.30

EVENTO DI APERTURA DELLA XXXVII STAGIONE DEL FESTIVAL

MARCO FRISINA – DANTE IN MUSICA

Lo spettacolare viaggio in musica dall’Inferno al Paradiso

Una produzione MIC MUSIC INTERNATIONAL COMPANY

In collaborazione con Nuova Orchestra Alessandro Scarlatti

NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI YOUNG

Dante – Antonello ANGIOLILLO, Virgilio – Andrea ORTIS, Beatrice – Myriam SOMMA, Francesca/Matelda – Noemi SIMORRA, Pier delle Vigne/Arnaut – Antonio SORRENTINO, Ugolino/Catone/S. Antonio – Antonio MELISSA. Ulisse/Guido Guinizzelli – Angelo MINOLI, Caronte/San Bernardo – Francesco IAIA, Pia de Tolomei – Maria Carmen IAFIGLIOLA, Coreografie: Massimiliano VOLPINI

Regia: Andrea ORTIS – Direttore: Marco FRISINA

VENERDI’ 30 LUGLIO

CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE, 18.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO E PROIEZIONE DEL FILM DI ROBERTO ROSSELLINI

ROMA CITTA’ APERTA – UN FILM NON DEL TUTTO SVELATO di e con Caterina CAPALBO

CHIOSTRO S. FRANCESCO, 21.15

DANTE AT THE OPERA – Luci ed ombre di amore divino nella Divina Commedia

In coproduzione con Istituzione Sinfonica Abruzzese

Accademia Musicale di Alto Perfezionamento Vocale Stage DaltroCanto

Musiche di Verdi, Puccini, Mascagni, Bizet, Saint-Saëns

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE

Alessia Thais BERARDI, Soprano – Anna BORDIGNON, Soprano – Fernando CISNEROS, Baritono

Francesca DI SAURO, Mezzosoprano – Ilaria Iris FACOETTI, Soprano – Francesco FORTES, Tenore

Carolina LOPEZ MORENO, Soprano

e con Annunziata VESTRI, Mezzosoprano – Abigeila VOSHTINA, Violino – Direttore: Martins OZOLINS

SABATO 31 LUGLIO – VERNISSAGE

CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE, 17.30

CONTEMPORANEA VENTIVENTUNO

Artisti: Marco Affaitati – Sonia Andresano

Rodolfo Angelosante – Giulia Apice – Dario Caratta – Ola Eyre Czuba – Alberto Di Fabio – Marco Emmanuele Margherita Ferro – Valerio Fiore – Gianfranco Fortuna Alessandro Giannì – Delfina Giannattasio – Luca Grechi Luca Grimaldi – Gugliemo Maggini – Gian Maria Marcaccini Diego Miguel Mirabella – Matteo Montani – Emanuele Moretti Gianni Politi – Maddalena Scuderoni – Wang Yancheng

Curatore: Giuseppe ARMOGIDA – Arianna SERA – Direttore artistico: Emanuele MORETTI

CHIOSTRO S. FRANCESCO – PRIMO TURNO – ore 19.00 – SECONDO TURNO – ore 21.30

VINICIO CAPOSSELA – LA BESTIALE COMMEDIA

DOMENICA 1 AGOSTO – MATINEE’

FAGGETA DI MARSIA, ore 12.00

CONCERTO A MARSIA – “PERCIO’ DISSI A MIO FRATELLO: VOGLIO SUONARE IL CONTRABBASSO!”

In coproduzione con Associazione Sannio e Cultura

I SOLISTI DELL’ACCADEMIA SANNITA di e con Silvano FUSCO

Maurizio TURRIZIANI, Contrabbasso – Alessandro ZERELLA, Violino Solista

DOMENICA 1 AGOSTO

CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE, 18.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

ALFABETI, LE PAROLE DI DANTE di e con Patrizia TOCCI

CHIOSTRO S. FRANCESCO – PRIMO TURNO – ore 18.30 – SECONDO TURNO – ore 21.30

MA MISI ME PER L’ALTO MARE APERTO

MICHELE MIRABELLA racconta DANTE

Musiche di Mozart, Piazzolla, Olshanetsky, Dones

DUO SAVERIO MERCADANTE

Rocco DEBERNARDIS, Clarinetto – Leo BINETTI, Pianoforte

LUNEDÌ 2 AGOSTO

CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE, 18.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

SOLO, Romanzo sulla vicenda di Giacomo Matteotti di e con il Sen. Riccardo NENCINI

CHIOSTRO S. FRANCESCO – PRIMO TURNO – ore 18.30 – SECONDO TURNO – ore 21.30

DEBORA CAPRIOGLIO – CALLAS D’INCANTO

Scritto e diretto da Roberto D’ALESSANDRO

LUNEDÌ 2 AGOSTO – TAGLIACOZZO NOTTURNA

CHIOSTRO S. FRANCESCO ORE 23.30

RAFFAELE TISEO – NOTTURNO D’AMORE

QUARTETTO VETTER

Raffaele TISEO, Viola d’Amore – Flavia CIVICO, Violino – Alessandro ZERELLA, Viola – Silvano Maria FUSCO, Violoncello

MARTEDÌ 3 AGOSTO

CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE, 18.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

Camminando con Dante voci e volti della Divina Commedia

ESOTERISMO E FEMMINISMO NELLA COMMEDIA DI DANTE di e con Massimo DESIDERI

MARTEDÌ 3 AGOSTO

CHIOSTRO S. FRANCESCO, 21.15

INAUGURAZIONE SINFONICA – DALLA RUSSIA CON AMORE

In coproduzione con Istituzione Sinfonica Abruzzese

P.I. ČAIKOVSKIJ: Concerto per Violino e Orchestra in re maggiore op. 35

S. PROKOF’EV: Sinfonia in re maggiore op. 25 “Classica”

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE

Salvatore QUARANTA, Violino – Direttore: Sandor GYUDI

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO

CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE, 18.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

Camminando con Dante voci e volti della Divina Commedia

DANTE E LE STELLE di e con Anna Maria VANALESTI

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO

CHIOSTRO S. FRANCESCO, 21.15

RUGGERO LEONCAVALLO – PAGLIACCI

In coproduzione con Accademia Musicale di Alto Perfezionamento Vocale Stage DaltroCanto

CIRCO TAKIMIRI con Tracy TADDEI, voce recitante

Nedda/Colombina (soprano) – Carolina Lopez MORENO – Canio/ Pagliaccio (tenore) – Francesco FORTES

Tonio/Taddeo (baritono) – Sergio BOLOGNA – Beppe/Arlecchino (tenore) – Fernando CISNEROS

Silvio, contadino (baritono) – Lorenzo MARTELLI – Guido CELLINI, Pianoforte

Regia: Chris CATENA – Direttore: Giuseppe APREA

GIOVEDÌ 5 AGOSTO

CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE, 18.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

CONTRO TUTTE LE PAURE di e con Antonio BETTANINI

GIOVEDÌ 5 AGOSTO

SANTUARIO DELLA MADONNA DELL’ORIENTE, 19.00

CONCERTO AL TRAMONTO – MUSICA E LUCE TRA SOSPENSIONE E ATTESA – DIVINO MOZART

In coproduzione con Progetto Syntagma

W. A. MOZART

Sinfonia n. 21 in la magg. K. 134 – Concerto per clarinetto e orchestra in la magg. K. 622

Sinfonia n. 27 in sol magg. K. 199

PROGETTO SYNTAGMA

Gabriele PRO, Konzertmeister – Gaetano RUSSO, Clarinetto – Direttore: Ahmed EL SAEDI

GIOVEDÌ 5 AGOSTO – TAGLIACOZZO NOTTURNA

CHIOSTRO S. FRANCESCO ORE 23.00

CONCERTO A LUME DI CANDELA – SOGNO D’OR

Omaggio ai capolavori dell’Opera

Presentazione del nuovo disco del M° Dellisanti dedicato all’Opera Italiana

Davide DELLISANTI, Pianoforte

VENERDÌ 6 AGOSTO

CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE, 18.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

MARIO DRAGHI. IL RITORNO DEL CAVALIERE BIANCO di e con Roberto NAPOLETANO

VENERDÌ 6 AGOSTO

CHIESA DI SAN FRANCESCO, ore 19.00

BACH TRA CLASSICO E JAZZ – JOHANN SEBASTIAN BACH – Integrale dei Concerti per Violino

In coproduzione con Istituzione Sinfonica Abruzzese

J. S. BACH: Concerti per violino e orchestra BWV 1041-1042-1043

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE

Antonio PELLEGRINO, Violino solista del Concerto BWV 1043 – Ettore PELLEGRINO, Direttore e Violino Solista

VENERDÌ 6 AGOSTO

CHIOSTRO S. FRANCESCO, ore 21.30

BACH TRA CLASSICO E JAZZ – JOHANN SEBASTIAN BLUES

Due concerti di Bach trascritti e arrangiati da Roberto Molinelli in versione blues

In coproduzione con Istituzione Sinfonica Abruzzese

J.(AZZIN’) – S.(WINGIN’) BACH! BWV 1041 (J.S. BACH) – Johann Sebastian BLUES, BWV 1042 (J.S. BACH)

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE – TRIO NOSSO BRASIL

Ettore PELLEGRINO, Violino – Direttore: Giancarlo DE LORENZO

SABATO 7 AGOSTO

CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE, 18.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

TAGLIACOZZO, ANCORA… FATTI, PERSONAGGI, FRAMMENTI DI VITA FRA CRONACA E STORIA

di e con Gaetano BLASETTI

SABATO 7 AGOSTO

CHIOSTRO S. FRANCESCO – PRIMO TURNO – ore 18.30 – SECONDO TURNO – ore 21.30

GIOVANNI ALLEVI – PIANO SOLO

DOMENICA 8 AGOSTO – MATINEE’

FAGGETA DI MARSIA, ore 12.00

CONCERTO A MARSIA – QUANTA MUSICA CI SIAMO PERSI NEL 2020

In coproduzione con Associazione Sannio e Cultura

I SOLISTI DELL’ACCADEMIA SANNITA di e con Silvano FUSCO – Alessandro ZERELLA, Viola Solista

DOMENICA 8 AGOSTO

CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE, 18.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

LO STATICO VOLO DI UNA RIMA di Federico DEL MONACO

DOMENICA 8 AGOSTO

CHIOSTRO S. FRANCESCO – PRIMO TURNO – ore 18.30 – SECONDO TURNO – ore 21.30

MARIO BIONDI, FABRIZIO BOSSO, PINO JODICE – TRIBUTE TO AL JARREAU

CONSPE BIG BAND del Conservatorio di Pescara

Mario BIONDI, voce – Fabrizio BOSSO, tromba e flicorno

e con M. ROLLI, batteria – P. IODICE, batteria – G. GENTILE, pianoforte – C. MASCETTA, chitarra

Direttore e Arrangiatore: Pino JODICE

LUNEDÌ 9 AGOSTO

CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE, 18.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

L’ISTRUZIONE FEMMINILE A TAGLIACOZZO E LE SUE SEDI TRA LA METÀ DEL ‘700 E I PRIMI DEL ‘900

di e con Paola NARDECCHIA

LUNEDÌ 9 AGOSTO

CHIOSTRO S. FRANCESCO, ore 21.15

NAPOLEONE – Concerto per i 200 anni dalla morte

In coproduzione con Istituzione Sinfonica Abruzzese – Evento special del calendario ESTATE ALL’ITALIANA FESTIVAL

L. v. BEETHOVEN: Concerto per pianoforte, violino, violoncello e orchestra, op. 56

L. v. BEETHOVEN: Sinfonia n. 3 in mi bemolle maggiore Op. 55 “Eroica”

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE

Gabriele PIERANNUNZI, violino – Michele CAMPANELLA, pianoforte – Erica PICCOTTI, violoncello

Direttore: Dian TCHOBANOV

LUNEDÌ 9 AGOSTO – NOTTE DELLE STELLE

CHIOSTRO S. FRANCESCO, ore 23.59

LIFETIME’S EMOTIONS – EMOZIONI DI UNA VITA – CONCERTO A LUME DI CANDELA – Da Einaudi a Celine Dion

In coproduzione con Sannio Arte e Cultura – Musiche di Beethoven, Einaudi, Allevi, Yiruma, C. Dion

Emanuele GENTILE, pianoforte – Luca BRICCHI, tromba

MARTEDÌ 10 AGOSTO

CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE, ore 18.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

LA COLONIZZAZIONE INVISIBILE di e con Sonia CIUFFETELLI

MARTEDÌ 10 AGOSTO – GALA OPERA

VILLA CURVA DELLE CASTAGNE – MONTE SALVIANO – AVEZZANO – ore 18.00

GALA A VILLA LOMBARDI – Notte di San Lorenzo … voci di stelle nascenti!

Accademia Musicale di Alto Perfezionamento Vocale Stage DaltroCanto

MARTEDÌ 10 AGOSTO – TEATRO

CHIOSTRO S. FRANCESCO – PRIMO TURNO – ore 18.30 – SECONDO TURNO – ore 21.30

GIULIANA DE SIO – FAVOLOSA

MARCO ZURZOLO BAND – Regia di Giuliana DE SIO

MERCOLEDÌ 11 AGOSTO

CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE, 18.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

LA TRAGEDIA DEL CONFINE ORIENTALE di e con Giorgio GIANNINI

MERCOLEDÌ 11 AGOSTO

CHIOSTRO S. FRANCESCO – PRIMO TURNO – ore 18.30 – SECONDO TURNO – ore 21.30

NOEMI – METAMORFOSI SUMMER TOUR 2021

GIOVEDÌ 12 AGOSTO

CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE, ore 18.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

FORTUNATO di e con Bruno LA ROSA

GIOVEDÌ 12 AGOSTO

CHIOSTRO S. FRANCESCO – PRIMO TURNO – ore 18.30 – SECONDO TURNO – ore 21.30

FABIO CONCATO & PAOLO DI SABATINO TRIO – IL CONCERTO

VENERDÌ 13 AGOSTO

CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE, ore 18.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

LA LEZIONE DELL’ABRUZZO di e con Franco FARINELLI e Luciano D’ANGELO

VENERDÌ 13 AGOSTO

CHIOSTRO S. FRANCESCO – ore 21.15

ROBERTO MOLINELLI – QUEEN in SYMPHONY – Omaggio alle musiche dei Queen

In coproduzione con Istituzione Sinfonica Abruzzese

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE – BAND E CORO MEDIT VOICES

Antonello CAROZZA, vocalist – Sara BORRELLI, soprano

Direttore e Arrangiatore: Roberto MOLINELLI

SABATO 14 AGOSTO

CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE, ore 18.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

DISINCANTI E ALTRI MESTIERI di e con Maurizio CICHETTI

SABATO 14 AGOSTO

CHIOSTRO SAN FRANCESCO – PRIMO TURNO – ore 18.30 – SECONDO TURNO – ore 21.30

TOSCA – MORABEZA ESTATE 2021

Giovanna FAMULARI, violoncello, pianoforte e voce – Massimo DE LORENZI, chitarra

Elisabetta PASQUALE, contrabbasso, voce – Luca SCORZIELLO, batteria e percussioni

Fabia SALVUCCI, percussioni e voce – Arrangiamenti e direzione musicale Joe BARBIERI

Scene Alessandro CHITI – Allestimento scenico Massimo VENTURIELLO

DOMENICA 15 AGOSTO

MATINEE’ DI FERRAGOSTO

CHIESA DELL’ANNUNZIATA, ore 10.00

A.ROLLA: Quartetto n° 1 in MI minore – F. KROMMER: Grande quartetto op. 89

SENATORE & SENATORE QUARTET

Antonio SENATORE, Flauto – Antonio SCOLLETTA, Violino – Alessandro ZERELLA, Viola

Alberto SENATORE, Violoncello

DOMENICA 15 AGOSTO

CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE, ore 18.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

LA CINA NON È UNA SOLA di e con Filippo SANTELLI

DOMENICA 15 AGOSTO

CHIOSTRO S. FRANCESCO – ore 21.30

GRAN GALA DI FERRAGOSTO

DONATA D’ANNUNZIO LOMBARDI & JACOPO SIPARI DI PESCASSEROLI

LE DONNE DI GIACOMO PUCCINI

Accademia Musicale di Alto Perfezionamento Vocale Stage DaltroCanto

Tosca, La Boheme, Madama Butterfly, Turandot, Suor Angelica

ORCHESTRA SINFONICA DEL CONSERVATORIO DI PESCARA

Donata D’ANNUNZIO LOMBARDI, Soprano – Premio Puccini 2019

Con la partecipazione straordinaria di Misha SHESHABERIDZE

Direttore: Jacopo SIPARI DI PESCASSEROLI

LUNEDÌ 16 AGOSTO

SANTUARIO DELLA MADONNA DELL’ORIENTE, ore 6.00

CONCERTO ALL’ALBA – IGOR STRAVINSKIJ – 50 anni dalla morte

MUSICA E LUCE TRA SOSPENSIONE E ATTESA

In coproduzione con Istituzione Sinfonica Abruzzese

O. RESPIGHI: Antiche Arie e Danze per Liuto, Suite n.3 – I. STRAVINSKIJ: Pulcinella

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE

Simona RUISI, soprano – Lorenzo MARTELLI, tenore – Alessandro CECCARINI, basso

Direttore: Maurizio COLASANTI

LUNEDI’ 16 AGOSTO

CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE, 18.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

IL LIMITE DEL MONDO di e con Augusto PALOMBINI

LUNEDI’ 16 AGOSTO

CHIOSTRO S. FRANCESCO, 21.15

ASTOR PIAZZOLLA – LE QUATTRO STAGIONI DI BUENOS AIRES – Omaggio ai 100 anni di Astor Piazzolla

ACCADEMIA NAZIONALE ITALIANA DI TANGO ARGENTINO

MARTEDI’ 17 AGOSTO

CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE, 18.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

I SERVIZI SEGRETI MONDIALI. NUOVE SFIDE E PROSPETTIVE FUTURE

di e con Antonella COLONNA VILASI

MARTEDI’ 17 AGOSTO

CHIOSTRO SAN FRANCESCO – ore 21.15

GIUSEPPE VERDI – LA TRAVIATA

Nel 120 anniversario della morte di Verdi

Allestimento del Festival Internazionale di Mezza Estate

Accademia Musicale di Alto Perfezionamento Vocale Stage DaltroCanto

ORCHESTRA SINFONICA DEL CONSERVATORIO DI PESCARA

CORO LIRICO D’ABRUZZO, Alberto MARTINELLI, Maestro del Coro

Costumi di GRANDI SPETTACOLI S. ZANARDI e E. D’ANGELO

Violetta Valéry (soprano) – Giulia BOLCATO – Flora Bervoix, sua amica (mezzosoprano) – Maria CANDIRRI – Annina, serva di Violetta, (soprano) – Ilaria Iris FACOETTI – Alfredo Germont (tenore) – Rosolino Claudio CARDILE – Giorgio Germont, suo padre (baritono) – Fernando CISNEROS – Gastone, Visconte di Létorières (tenore) – Lorenzo MARTELLI – Il barone Douphol (baritono) – Alessandro BIAGIOTTI – Il marchese d’Obigny (baritono) – Alberto PETRICCA – Il dottor Grenvil (basso) – Alessandro CECCARINI

Regia: Giandomenico VACCARI – Direttore: Dian TCHOBANOV

MERCOLEDÌ 18 AGOSTO

CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE, 18.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

L’EQUILIBRIO È UN’ANTICA VERTIGINE di e con Roberta DI PASCASIO

CHIOSTRO S. FRANCESCO, ore 21.15

VA’ PENSIERO – GIUSEPPE VERDI GALA

In occasione del 120° anniversario della morte

Accademia Musicale di Alto Perfezionamento Vocale Stage DaltroCanto

Trovatore, Otello, Aida, Un Ballo in Maschera, Nabucco, Rigoletto

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE

Alessia Thais BERARDI, Soprano – Giulia BOLCATO, Soprano – Anna BORDIGNON, Soprano

Rosolino Claudio CARDILE, Tenore – Fernando CISNEROS, Baritono – Nicola CUOCCI, Tenore

Francesca DI SAURO, Mezzosoprano – Lorenzo MARTELLI, Tenore – Carolina Lopez MORENO, Soprano

Con la straordinaria partecipazione di Annunziata VESTRI, Mezzosoprano

Direttore: Marc MONCUSÌ

GIOVEDI’ 19 AGOSTO

CHIOSTRO SAN FRANCESCO – PRIMO TURNO – ore 18.30 – SECONDO TURNO – ore 21.30

SIMONE CRISTICCHI – LETTERE DAL MANICOMIO

Epistolario dalla Nave dei Folli

Evento special del calendario ESTATE ALL’ITALIANA FESTIVAL

di e con Simone CRISTICCHI voce cantante e recitante

e con Mercedes MARTINI, Elisabetta SALVATORI, Tommaso TADDEI voci recitanti – Riccardo CORSO chitarra

Regia: Simone CRISTICCHI

VENERDÌ 20 AGOSTO

CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE, 18.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

LE CONIUGAZIONI DEL POTERE di e con Daniela TAGLIAFICO

CHIOSTRO S. FRANCESCO, ore 21.15

I SOLISTI DEL TEATRO DI SAN CARLO SI RACCONTANO

In coproduzione con Istituzione Sinfonica Abruzzese

M. BRUCH: Romanza per viola e orchestra, op. 85 – Concerto per violino, viola e orchestra in mi minore, op. 88

L. v. BEETHOVEN: Romanza per violino e orchestra n. 2, op. 50 – Sinfonia n. 2 in re maggiore op. 36

ORCHESTRA SINFONICA ABRUZZESE

Cecila LACA, violino – Antonio BOSSONE, viola – Direttore: Sébastien ROULAND

SABATO 21 AGOSTO

CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE, 18.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

CAFFÈ LETTERARIO DI MEZZA ESTATE con la partecipazione di Autori vari

PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI, ore 21.30

FIORELLA MANNOIA – PADRONI DI NIENTE TOUR

DOMENICA 22 AGOSTO

CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE, 18.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

LA BATTAGLIA DI TAGLIACOZZO. ARMI, TERRITORI E POLITICO NELLO SCONTRO GUELFO-GHIBELLINO

di e con Pierluigi MAGISTRI

PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI, ore 21.30

GIORGIO PANARIELLO – STORY

LUNEDÌ 23 AGOSTO

CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE, 18.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

STRAPAESE. L’ITALIA DEI BORGHI, DELLE BOTTEGHE, DELLE TRATTORIE E DELLE CHIESE DI CAMPAGNA

di e con Francesco GIUBILEI

PIAZZA DUCA DEGLI ABRUZZI, ore 21.30

FRANCESCO DE GREGORI & BAND LIVE – THE GREATEST HITS

MARTEDI’ 24 AGOSTO

CORTILE NOBILE DI PALAZZO DUCALE, 18.00

PRESENTAZIONE DEL LIBRO

STEVE JOBS, VITA E INVENZIONI DI UN GENIO CORAGGIOSO di e con Michele CUCUZZA

CHIOSTRO SAN FRANCESCO – ore 21.15

STANISLAW MONIUSZKO – STRASZNY DWÓR – IL MANIERO SPAVENTOSO

Presentazione in prima assoluta della più importante opera polacca

CORO E ORCHESTRA SINFONICA DELLA FONDAZIONE AVANGART

Regista: Hanna MARASZ – Direttore: Marta KOSIELSKA

SABATO 31 AGOSTO

FINISSAGE – CONTEMPORANEA VENTIVENTUNO

direttore artistico Emanuele MORETTI