Fossacesia, responsabile lavori pubblici e manutenzioni: ecco l’avviso

Di Giuseppantonio: “Abbiamo attivato questa procedura per andare a coprire un ruolo fondamentale nell’apparato del nostro Comune, al momento vacante”

FOSSACESIA – Il Comune di Fossacesia cerca il Responsabile del Settore IV “Lavori Pubblici, e Manutenzioni. Un apposito avviso per la procedura selettiva comparativa – ex art. 110, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 – per la copertura a tempo determinato di 1 posto d’Istruttore Direttivo Tecnico vacante in organico, è stato pubblicato in questi giorni sul sito istituzionale del Comune (fossacesia.org).

“Abbiamo attivato questa procedura per andare a coprire un ruolo fondamentale nell’apparato del nostro Comune, al momento vacante – ha commentato il Sindaco, Enrico Di Giuseppantonio -. Fossacesia ha in cantiere alcune opere importanti ed è quindi indispensabile avvalerci di un professionista per poter seguire al meglio quelle che dovranno essere realizzate e, al contempo, predisporre quelle che la nostra Amministrazione , sulla base del programma , ha intenzione di portare avanti nell’immediato futuro”.