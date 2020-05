Scomparsa di Angelo Colasante, il cordoglio della Pezzopane

L’AQUILA – ”Una brutta notizia la morte dell’avvocato Angelo Colagrande. A lui ero legata da amicizia e grande stima. Rispettoso, gentile, sempre con la parola giusta. Potremmo dire “un uomo di altri tempi”, ma così dicendo, non gli renderemmo giustizia, perché con il suo garbo e la sua affabilità era un uomo molto moderno e giovane, nei suoi coriacei 81 anni. Ci eravamo dati appuntamento in occasione della inaugurazione dell’Anno giudiziario della Corte dei Conti. Eravamo lì alla piazzetta dell’ex carcere di San Domenico e mi raccontava dei suoi crucci e del suo amore per la città. Mentre guardava la parte ricostruita gli brillavano gli occhi, che poi si rabbuiavano quando entrava nei turbamenti e nelle preoccupazioni per quanto c’era ancora da fare.

È stata l’ultima chiacchierata, poi solo telefono e messaggi. Conservo gelosamente i suoi consigli che arrivavano con telefonate dirette, a qualsiasi ora, non si poteva non rispondere ad Angelo Colagrande. Ho provato per lui sempre un grande affetto, mescolato alla stima. Sentirlo in Tribunale era un piacere, e raccogliere i suoi consigli era per me un dovere. Lo ringrazio per quanto ha dato alla città, per quanto ha lasciato alle generazioni più giovani di avvocati e cittadini aquilani. Condoglianze alla famiglia, al foro aquilano, a tutti noi che lo piangiamo e lo ricordiamo come un uomo giusto, che lottava per una giustizia giusta”. Così Stefania Pezzopane, Deputata Dem, ricorda l’avvocato Angelo Colagrande.