Fossacesia, al via i lavori di ristrutturazione del Palazzo Comunale

Prevista la tinteggiatura con idropittura lavabile igienizzante, anti-inquinamento e resistente alla proliferazione batterica dei vari uffici

FOSSACESIA – Con gli interventi al Settore Anagrafe che hanno preso il via oggi e che proseguiranno nella giornata di domani 1 aprile, sono iniziati il via i lavori di ristrutturazione del palazzo comunale di Fossacesia, che prevedono tinteggiatura con idropittura lavabile igienizzante, anti-inquinamento e resistente alla proliferazione batterica dei vari uffici. I lavori sono stati affidati alla ditta Mario Giammarino di Fossacesia, per un importo di spesa di € 47.792,28.

“Siamo riusciti ad ottenere un finanziamento previsto per l’emergenza sanitaria dovuta alla pandemia da Covid 1, in modo da rendere gli ambienti del Comune rispondenti alle norme igienico-sanitarie, per tutelare quanti vi operano e per i cittadini – spiega il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. Abbiamo iniziato con gli uffici che ospitano il servizio Anagrafe e poi procederemo con gli altri. Man mano, attraverso il sito istituzionale e i social, comunicheremo alla cittadinanza dove saranno in corso i lavori, la loro durata e la riapertura al pubblico”.