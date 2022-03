Lilt presente a Vivicittà 2022 con i volontari in piazza

PESCARA – “Attraverso la pratica regolare e costante di una disciplina sportiva è possibile abbattere del 15 per cento l’insorgenza dei tumori, dunque è fondamentale incentivare il movimento tra i ragazzi e i bambini, molti dei quali oggi sono in sovrappeso, che è una delle condizioni che favorisce uno stato di infiammazione cronica, anticamera del cancro. Per la Lilt – la Lega Italiana Lotta contro i Tumori – lo sport è uno degli strumenti per la prevenzione oncologica primaria e per questa ragione abbiamo rinnovato anche per l’edizione 2022 il nostro gemellaggio con il ‘Vivicittà’, la gara podistica competitiva e amatoriale giunta alla 37a edizione e che si svolgerà a Pescara domenica prossima, 3 aprile. Saremo in piazza Salotto a salutare la partenza e il passaggio degli oltre 1.500 podisti in gara, distribuendo i nostri opuscoli informativi e il libro della Lilt 2022 in cui sono contenuti utili suggerimenti per condurre uno stile di vita sano anti-cancro”. Lo ha detto il Presidente della Lilt – Pescara, il professor Marco Lombardo nel corso della conferenza stampa convocata stamane per presentare il Vivicittà 2022, con il sindaco Carlo Masci e, tra gli altri, l’assessore allo Sport Patrizia Martelli, il campione Alberico Di Cecco, il Presidente della Uisp Umberto Capozzucco, il Presidente del Coni Enzo Imbastaro e il Presidente della Commissione Sport Adamo Scurti.

“La pratica dell’attività sportiva, come misura per la prevenzione oncologica, è prevista nel Codice Europeo della Salute e dall’Organizzazione Mondiale della Sanità – ha ricordato il Presidente Lombardo – e la stessa Lilt di Pescara ha redatto e sottoscritto un Protocollo d’Intesa con il Coni regionale per sviluppare delle iniziative sportive con i ragazzi. Oggi sappiamo che attraverso il movimento possiamo combattere la battaglia contro il cancro, una battaglia in cui non ci sono né vinti né vincitori, perché semplicemente impediamo alla malattia di insorgere, il nostro obiettivo è non far ammalare le persone, e in tal senso crediamo nell’importanza della pratica sportiva che da sola riesce ad abbattere del 15 per cento l’incidenza dei tumori e, abbinando lo sport a uno stile di vita complessivamente sano si abbatte l’incidenza sino al 40 per cento. Per il ‘Vivicittà’ saremo presenti con i nostri volontari in piazza, già dalle 8 del mattino, per raccogliere nuovi soci, i quali potranno poi partecipare alle campagne di screening gratuito promosse dalla Lilt stessa, e per distribuire il nostro materiale informativo. La Lilt – ha aggiunto il Presidente Lombardo – invita dunque tutti a partecipare alla manifestazione di domenica, ricordando che il tema è lo sport, che aiuta a evitare la malattia”.