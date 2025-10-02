Sanità: verso un criterio più equo per il riparto del Fondo Nazionale

REGIONE – Il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, ha annunciato un importante passo avanti verso una sanità più equa: per la prima volta è stato introdotto il tema di un criterio correttivo nella ripartizione del Fondo Sanitario Nazionale, a favore delle Regioni con bassa densità demografica e forte dispersione territoriale.

Marsilio ha evidenziato come la battaglia condotta da Abruzzo, Molise, Umbria, Basilicata, Calabria, Sardegna e altre Regioni abbia portato a un primo riconoscimento concreto della necessità di rivedere i meccanismi di riparto, tenendo conto delle specificità territoriali.

Il Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, ha accolto la proposta di individuare un ente scientificamente autorevole e indipendente per definire un coefficiente correttivo che riequilibri la distribuzione delle risorse.

Marsilio ha concluso ribadendo l’impegno per affermare un principio di equità: garantire lo stesso diritto alla salute anche nelle aree interne e montane, dove l’erogazione dei servizi è più complessa e costosa rispetto alle grandi città.