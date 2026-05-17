Abruzzo, pubblicato il bando per i mercati rionali coperti

REGIONE – L’assessore alle Attività Produttive, Tiziana Magnacca, annuncia la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell’avviso dedicato ai criteri di finanziamento per la riqualificazione dei mercati rionali coperti, un comparto che l’amministrazione regionale considera strategico per il commercio di prossimità e per la vitalità dei quartieri cittadini.

La misura, costruita in sinergia con ANCI Abruzzo e con le associazioni regionali di categoria, è rivolta ai Comuni con una popolazione compresa tra 15.000 e 45.000 residenti e prevede investimenti tra 20.000 e 70.000 euro. Risorse pensate per sostenere interventi di ammodernamento, adeguamento alle normative igienico-sanitarie e valorizzazione degli spazi destinati ai banchi e ai box.

Magnacca sottolinea come l’obiettivo sia duplice: da un lato migliorare la funzionalità delle strutture, dall’altro restituire ai mercati rionali il ruolo di luoghi pubblici di socialità, identità e attrattività turistica, capaci di raccontare tradizioni e tessuto socio-culturale delle comunità locali.

Una particolare attenzione è riservata all’accessibilità, con interventi mirati a favorire l’ingresso e la fruizione degli spazi da parte di persone con disabilità o ridotta mobilità. Un approccio che l’assessore definisce “una valutazione di carattere sociale”, alla base della scelta di sostenere un avviso che punta a rafforzare presidi urbani fondamentali per la vita dei quartieri.

Con questa iniziativa, la Regione Abruzzo intende quindi accompagnare i Comuni in un percorso di rigenerazione commerciale e urbana, valorizzando i mercati rionali come infrastrutture di comunità, capaci di generare economia, inclusione e qualità dello spazio pubblico.