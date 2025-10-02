Abruzzo: 10 milioni dal MASE per prevenzione rischio idrogeologico nel 2025

REGIONE – La Regione Abruzzo ha annunciato con soddisfazione l’assegnazione di quasi 10 milioni di euro (9.891.684,08) da parte del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), destinati alla prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico per l’annualità 2025, nell’ambito del Piano Stralcio inserito nel più ampio Piano Nazionale contro il dissesto.

Il finanziamento, frutto di una stretta collaborazione con la Direzione Generale Uso sostenibile del Suolo e delle Acque del MASE, permetterà la realizzazione di sette interventi prioritari nelle quattro province abruzzesi, selezionati dalla piattaforma ReNDiS e mirati alla messa in sicurezza di aree classificate a rischio molto elevato (R4), soggette a fenomeni franosi e alluvionali.

Gli interventi riguardano i comuni di Bucchianico, Gessopalena, Cagnano Amiterno, Roseto degli Abruzzi, Rosciano, Lettomanoppello e Corropoli, con importi variabili tra 995 mila e 2,3 milioni di euro. Tutti i progetti sono già in fase avanzata di progettazione, condizione che consentirà l’avvio rapido dei lavori.

L’assessore Umberto D’Annuntiis (nella foto)ha sottolineato che si tratta di un punto di partenza per rafforzare la resilienza del territorio abruzzese, e ha ribadito l’impegno della Regione nel reperire ulteriori risorse e aggiornare costantemente la programmazione in base alle esigenze emergenti. Il finanziamento, ha concluso, è il risultato dell’intesa tra Regione e Ministero, sostenuta dal lavoro del presidente Marco Marsilio, e rappresenta un passo concreto verso la sicurezza e la sostenibilità del territorio.