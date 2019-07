La Solaris Motorsport coglie punti importanti in Repubblica Ceca

Francesco Sini: “Potevamo portare a casa un altro bel risultato, avevamo fatto una modifica di assetto che stava funzionando. Ci riproveremo a Hockenheim”

MOST (REP. CECA) – Anche in Repubblica Ceca è continuata la scia di belle prestazioni della Solaris Motorsport, ancora una volta convincente protagonista in gara al giro di boa della stagione 2019 della NASCAR Whelen Euro Series. Sotto un sole cocente e davanti al pubblico delle grandi occasioni Francesco Sini ha conquistato il sesto posto nella prima gara della Divisione ELITE 1, mentre Naveh Talor ha concluso la bella rimonta di Gara 2 all’ottavo posto, portando a casa punti pesanti che gli permettono di lambire la Top10 assoluta in classifica.

“Il sesto posto di Gara 1 è una bella iniezione di fiducia, è un ottimo risultato in un campionato così competitivo. Stiamo lavorando nella giusta direzione e i risultati stanno arrivando.” ha commentato Francesco Sini, ormai stabile tra i protagonisti della Divisione ELITE 1. “Peccato per Gara 2, quando un guasto al motore ci ha costretto al ritiro nelle prime fasi di gara. Potevamo portare a casa un altro bel risultato, avevamo fatto una modifica di assetto che stava funzionando. Ci riproveremo a Hockenheim”.

“Adoro il tracciato di Most! Era un grosso punto interrogativo perchè nessuno aveva punti di riferimento, abbiamo lavorato tanto nelle libere per trovare il giusto setup. In qualifica ero veloce, ma il traffico e la bandiera rossa mi hanno tenuto fuori dalla Superpole per un soffio. In Gara 1 avevo recuperato dalla 13esima all’ottava posizione, ma sono stato colpito da un avversario a 200 all’ora e la corsa è finita li.” ha spiegato Naveh Talor, che ha voluto ringraziare i tecnici Solaris per essere riusciti a ricostruire la vettura nella notte. “Non credevo di poter correre, hanno fatto un lavoro fantastico. La rimonta dal 16esimo all’ottavo posto voglio dedicarla a loro. Mi spiace non aver potuto far meglio, avevamo il ritmo per essere sesti. La cosa più importante è che continuiamo a crescere e migliorare, che è l’obiettivo primario della mia prima stagione in NASCAR”.

Giunta al giro di boa, la stagione 2019 della Solaris Motorsport riprenderà ora a settembre con l’avvio dei PlayOffs, che garantiranno punteggio raddoppiato. Sarà lo storico tracciato di Hockenheim, che vide Francesco Sini laurearsi Campione 2014 dell’EuroV8 Series, ad ospitare la prima fase, con le SemiFinali in programma dal 20 al 22 settembre prossimi.

Credits foto: Stephane Azemard / NASCAR Whelen Euro Series