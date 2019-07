Mons. Marcianò in visita pastorale alla caserma “Maggiore Infelisi” a Chieti

CHIETI – Questa mattina, martedì 2 luglio, l’Ordinario Militare per l’Italia, Mons. Santo Marcianò, si è recato in visita pastorale presso la caserma “Maggiore Pasquale Infelisi” a Chieti, per incontrare i Carabinieri che prestano servizio in Abruzzo e Molise. Dopo gli onori di rito, resi da un picchetto di Carabinieri in grande uniforme speciale, l’alto prelato ha salutato il Comandante della Legione Carabinieri Abruzzo e Molise, Generale Carlo Cerrina, il Comandante del Centro Nazionale Amministrativo, Generale Riccardo Piermarini ed una rappresentanza dei militari dei Comandi Territoriali, Speciali e Forestali in servizio presso i reparti dislocati nelle due regioni, nonché il personale in congedo dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’Associazione Nazionale Forestali, esprimendo parole di apprezzamento per il diuturno ed instancabile impegno dei militari della Benemerita portando, altresì, solidarietà e conforto al personale ed alle loro famiglie.

Dopo l’incontro tenutosi presso il Salone di Rappresentanza, l’Ordinario Militare si è recato presso il Centro Nazionale Amministrativo del Comando Generale dell’Arma dove, unitamente al Primo Cappellano Militare Capo, Don Claudio Recchiuti ed agli altri Cappellani della Zona Pastorale Abruzzo e Molise, ha celebrato una messa solenne nella Cappella che, lo scorso marzo era stata dedicata a San Tommaso Apostolo. Al termine della liturgia l’Ordinario Militare ha salutato i familiari dei militari intervenuti con i quali ha condiviso un momento di riflessione e di preghiera.

Monsignor Marcianò è nato a Reggio Calabria il 10 aprile 1960, si è laureato in Economia e Commercio all’Università di Messina nel 1982 e l’anno seguente ha seguito la sua vocazione entrando nel Seminario Romano Maggiore. Ordinato sacerdote il 9 aprile del 1988 e vescovo il 21 giugno 2006, il 10 ottobre 2013 il Santo Padre lo ha nominato all’attuale alta carica.