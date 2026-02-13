PESCARA – C’è anche un contributo abruzzese nell’organizzazione del vertice informale dei leader dell’Unione europea dedicato alla competitività, ospitato ieri nel castello di Alden Biesen, in Belgio. A coordinare la macchina operativa dell’evento è stata Pomilio Blumm, società di comunicazione con una lunga esperienza nel supporto a iniziative istituzionali di livello europeo.

Il summit, promosso dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, ha riunito i capi di Stato e di governo dei 27 Paesi dell’Unione in un formato più snello rispetto ai tradizionali appuntamenti di Bruxelles, pensato per favorire un confronto diretto su investimenti, mercato unico e politica industriale. La giornata è stata preceduta da un prevertice organizzato da Italia, Germania e Belgio, che ha coinvolto 19 Paesi e segnato l’avvio di un metodo di lavoro basato su forme di cooperazione rafforzata, destinato a incidere anche sul Consiglio europeo di marzo.

La discussione ha preso avvio dai rapporti sulla competitività e sul mercato unico firmati da Enrico Letta e Mario Draghi. Le conclusioni sono state affidate alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e allo stesso Costa. «Nel 2026 l’Europa manterrà le promesse anche sulla competitività», ha dichiarato il presidente del Consiglio Ue. Von der Leyen ha ribadito l’obiettivo “One Europe, one market”, annunciando per marzo una roadmap dettagliata con tempi, misure e obiettivi.

Il vertice si è svolto in condizioni climatiche rigide e con un complesso dispositivo logistico e di sicurezza. In questo contesto, Pomilio Blumm ha gestito il coordinamento organizzativo, contribuendo alla riuscita di un appuntamento istituzionale ad alta complessità e confermando il ruolo delle competenze italiane nel panorama europeo della comunicazione pubblica.