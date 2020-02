Film in Abruzzo: novità al cinema dal 27 febbraio 2020 [trailers]

Cinque i film in uscita nei cinema d’Abruzzo da giovedì 27 febbraio 2020. Tra questi La partita, La Gomera e Non si scherza con il fuoco

REGIONE – Sono cinque le nuove pellicole che ci attendono sul grande schermo dal 27 febbraio 2020. Accanto alle informazioni di questi film anche il trailer.

All’interno dei link qui sotto presenti potrete invece trovare i titoli dei nuovi film previsti nei principali cinema d’Abruzzo e cliccando sui nomi delle singole strutture anche gli orari e altre informazioni utili come i prezzi dei biglietti e altri servizi disponibili.

FILM IN PROGRAMMAZIONE IN ABRUZZO: Pescara – Chieti – Teramo – L’Aquila

Cominciamo con il thriller Doppio sospetto, scritto e diretto da Olivier Masset-Depasse. All’inizio degli anni Sessanta, Alice e Céline abitano in due case a schiera gemelle e sono legate da una grande amicizia, che le porta a condividere ogni cosa. Questa armonia perfetta si spezza il giorno in cui Alice assiste, impotente, alla morte accidentale di Maxime, il figlio di Céline: accecata dal dolore, Céline rimprovera ad Alice di non aver fatto il possibile per salvare suo figlio e sembra meditare una sconvolgente vendetta.

Proseguiamo con un altro thriller: La gomera – L’isola dei fischi, diretto da Cornelio Porumboiu. Cristi, un poliziotto corrotto di Bucarest, accetta di aiutare un gangster spagnolo – Paco – per far evadere dal carcere un membro della banda che ha tradito i suoi complici nascondendo 30 milioni di Euro. Per comunicare senza paura di essere intercettati dalla polizia Rumena che sospetta di Cristi e lo ha messo sotto sorveglianza, Paco gli impone di recarsi sull’isola della Gomera, nelle Canarie, per imparare il linguaggio fischiato usato dei contadini locali.

Ancora un thriller. Stiamo parlando di The Grudge, diretto da Nicolas Pesce. Una casa è il regno di uno spirito vendicativo che perseguita tutti coloro che vi entrano fino a condurli a morte violenta.

La partita è un film drammatico diretto da Francesco Carnesecchi. Un film sul calcio che non parla solo di calcio, ma di scelte legate a quel rettangolo di prato, o meglio, di terra, su cui si infrangono sogni, si scommettono soldi, si gioca per l’onore e qualche volta anche per la vita stessa.



Chiudiamo questa carrellata di novità con Non si scherza con il fuoco, una commedia americana diretta da Andy Fickman, con John Cena. Il sovrintendente Jake Carson è il comandante di un gruppo di fumatori di fumo nei boschi della California. Carson è in grado di affrontare una crisi ed è estremamente orgoglioso del suo lavoro, immergendosi in situazioni pericolose per salvare i civili insieme alla sua squadra – Mark Rogers apertamente leale, nervoso e nevrotico Rodrigo Torres e “Axe”, un muto enorme che porta ovunque l’ascia del suo pompiere. Dopo aver salvato tre bambini da una cabina in fiamme, Carson viene contattato dal comandante della divisione.