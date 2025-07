Festival Internazionale di Mezza Estate 2025: il programma

TAGLIACOZZO – Tagliacozzo si prepara a risplendere ancora una volta sotto il segno dell’arte. Dal 1° al 22 agosto 2023, il cuore dell’Abruzzo accoglie la 41ª edizione del Festival Internazionale di Mezza Estate, un appuntamento che da oltre quattro decenni unisce musica, teatro e danza in un abbraccio culturale che coinvolge artisti, pubblico e territorio.

In un tempo in cui la bellezza e la condivisione diventano strumenti di rinascita, il Festival si conferma non solo come rassegna di spettacoli, ma come esperienza collettiva, capace di trasformare le piazze, i teatri e i vicoli storici di Tagliacozzo in palcoscenici vivi, vibranti, aperti al mondo.

Con un programma che spazia dai grandi classici della musica sinfonica e lirica alle contaminazioni contemporanee, passando per il teatro d’autore e le voci della canzone italiana, questa edizione promette emozioni, riflessioni e momenti indimenticabili.

Un programma di eccellenza

Il cartellone 2025 propone 22 serate con protagonisti di primo piano e un repertorio che spazia da Mozart a Rossini, da Leonard Bernstein a Bob Dylan, passando per la grande lirica e le contaminazioni contemporanee

Tra gli appuntamenti più attesi il Requiem di W.A. Mozart (1 agosto), Carmen di Georges Bizet (2 agosto), West Side Story di Leonard Bernstein (8 agosto), Doppio Sogno con Serena Autieri (10 agosto), Le parole note con Giancarlo Giannini (9 agosto), Concerto con Patty Pravo (20 agosto) e Concerto con Marco Masini (21 agosto).

La direzione musicale è affidata al Maestro Giuseppe Gabrielli, che guiderà l’Orchestra Sinfonica Abruzzese in numerose produzioni originali.

Il Festival ospiterà anche artisti come Eduardo De Crescenzo, Pierdavide Carone, Valentina Preda, Roberto Holleni, e proporrà serate tematiche come Cartoons, Broadway Celebration e Note di Gusto.

Programma

1 agosto

Requiem* di W.A. Mozart Orchestra Sinfonica Abruzzese Coro della Diocesi di Roma Direttore: Giuseppe Gabrielli

2 agosto

Carmen* di Georges Bizet Orchestra Sinfonica Abruzzese Direttore: Giuseppe Gabrielli

3 agosto

Contemporanea* Orchestra Sinfonica Abruzzese Direttore: Giuseppe Gabrielli

4 agosto

Cenerentola* di Gioachino Rossini Orchestra Sinfonica Abruzzese Direttore: Giuseppe Gabrielli

5 agosto

Roberta Vaccia – Note di Gusto*

6 agosto

Henry Corvino – Serata di Beneficenza*

7 agosto

Concerto Lirico Francesco Paolo Tosti* Orchestra Sinfonica Abruzzese Direttore: Giuseppe Gabrielli

8 agosto

West Side Story* di Leonard Bernstein Orchestra Sinfonica Abruzzese Direttore: Giuseppe Gabrielli

9 agosto

Giancarlo Giannini – Le Parole Note*

10 agosto

Serena Autieri – Doppio Sogno*

11 agosto

Broadway Celebration* Orchestra Sinfonica Abruzzese Direttore: Giuseppe Gabrielli

12 agosto

Eduardo De Crescenzo – E se amo solo te*

13 agosto

Roberto Holleni – Concerto Lirico* Orchestra Sinfonica Abruzzese Direttore: Giuseppe Gabrielli

14 agosto

Bob Dylan – Like a Rolling Stone*

15 agosto

Roberto Holleni – Concerto Lirico* Orchestra Sinfonica Abruzzese Direttore: Giuseppe Gabrielli

16 agosto

Cartoons* Orchestra Sinfonica Abruzzese Direttore: Giuseppe Gabrielli

17 agosto

Concerto Lirico – Sulle Ali del Sogno* Orchestra Sinfonica Abruzzese Direttore: Giuseppe Gabrielli

18 agosto

Valentina Preda – Concerto Lirico* Orchestra Sinfonica Abruzzese Direttore: Giuseppe Gabrielli

19 agosto

Pierdavide Carone – Concerto Lirico* Orchestra Sinfonica Abruzzese Direttore: Giuseppe Gabrielli

20 agosto

Patty Pravo – Concerto Lirico* Orchestra Sinfonica Abruzzese Direttore: Giuseppe Gabrielli

21 agosto

Marco Masini – Concerto Lirico* Orchestra Sinfonica Abruzzese Direttore: Giuseppe Gabrielli

22 agosto

Contemporanea* Orchestra Sinfonica Abruzzese Direttore: Giuseppe Gabrielli

Per informazioni su abbonamenti e prenotazioni visita il sito ufficiale del festival: www.tagliacozzofestival.com