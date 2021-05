Festa della mamma 2021 a Chieti: l’iniziativa di Fratelli d’Italia

Flash Mob all’interno della Villa Comunale per il lancio di10 buoni propositi politici che valorizzano e promuovono la figura della mamma

CHIETI- Il Dipartimento “Pari Opportunità, Famiglia e Valori Non Negoziabili” di Fratelli D’Italia, di cui la Responsabile Provinciale della Provincia di Chieti è la Dott.sa Clara Ricciardi, ricorda la Festa della Mamma su tutto il territorio Nazionale, tramite un Flash Mob intitolato “Viva la Mamma”.

Sostiene la Responsabile Provinciale del dipartimento, Clara Ricciardi: “Mai come quest‘anno è fondamentale celebrare la festa in onore di tutte le mamme , colonne portanti, fondamentali ed indispensabili di ogni società . Nell’anno della pandemia 96 mila mamme con figli minori hanno perso il lavoro. Tra di loro, 4 su 5 hanno figli con meno di cinque anni: sono quelle mamme che a causa della necessità di seguire i bambini più piccoli, hanno dovuto rinunciare al lavoro o ne sono state espulse.

Le nascite in Italia hanno registrato una ulteriore flessione, meno 16mila nel 2020 (-3,8% rispetto all’anno precedente).

Una situazione che si è solo aggravata con il Covid, ma che già prima della pandemia vedeva molte donne lasciate fuori dal mercato del lavoro a causa dell’impossibilità di coniugare vita lavorativa e familiare e realizzazione personale.

Questi alcuni dei dati contenuti nell’ultimo rapporto “Le Equilibriste”.

Grazie all’aiuto partecipativo di esponenti del partito, molti di loro giovanissimi ricchi di energia e passione politica , la festa della Mamma è stata celebrata con un festoso Flash Mob in Villa Comunale a Chieti alle ore 9.30 della mattina di Domenica 9 maggio 2021.

Il fulcro dell’iniziativa è il lancio di 10 buoni propositi politici che valorizzano e promuovono la figura della mamma, a sostegno della natalità, dell’assunzione femminile , per l’introduzione del quoziente familiare e per l’investimento in risorse destinate agli assegni di solidarietà, l’apertura di un numero elevato di asili nido sul territorio, la riduzione dell’IVA al 5% per i prodotti della prima infanzia e la previsione di sgravi fiscali per l’acquisto di beni necessari ai bambini.

Afferma la Ricciardi : “Ringrazio i giovanissimi di Fratelli D’Italia che, oltre ad aver presenziato, prestamente si sono attivati per la realizzazione del Flash Mob: Roberto Miscia (consigliere comunale) Fabio Tumini, Valentina Recchia, Alessio Matarazzo. Inoltre ringrazio Umberto di Primio (Componente Assemblea Nazionale Fd’I ) e Margherita D’Urbano (Responsabile regionale del Dipartimento “Pari Opportunità, Famiglia e Valori Non Negoziabili) entrambi presenti all’evento , infine Etel Sigismondi (Coordinatore regionale) e Antonio Tavani (Coordinatore provinciale) per la costante disponibilità.

Conclude la Ricciardi: “Ogni donna dovrebbe sentirsi libera e sicura che la scelta di mettere su famiglia, sia sostenuta e favorita dallo Stato e dalle istituzioni. È fondamentale che la politica si attivi per promuovere e concretizzare misure sempre più accorte al sostegno economico e sociale della maternità. Sostenere la famiglia è un dovere sociale e morale , è necessario proteggere , valorizzare e incentivare la figura della donna e della madre in ogni settore , affinché la maternità sia sempre più agevolata e garantita , e mai più penalizzata”.