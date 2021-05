Diretta Palermo – Teramo: dove vedere la partita in tv e streaming

Domenica 9 maggio alle 17.30 si gioca Palermo – Teramo per i playoff di Serie C. Dove vedere la partita in tv e streaming

TERAMO – Tra le gare in programma per la prima giornata dei playoff di Serie C c’é anche Palermo – Teramo – Viterbese, che si giocherà domenica 9 maggio con calcio di inizio previsto per le ore 17.30. La gara si svolgerà, come da tempo accade, a porte chiuse in osservanza della normativa anti-Covid. Il Palermo si é classificato al settimo posto con 53 punti, frutto di 14 vittorie, 11 pareggi e 11 sconfitte; ha inanellato 3 vittorie e 2 pareggi nelle ultime cinque gare disputate, realizzando 3 gol e subendone 8. Il bilancio del Teramo é di 3 vittorie, 1 pareggio e 1 sconfitta nelle ultime cinque; ha chiuso la regular season all’ottavo n posto a quota 52 con un percorso di 13 vittorie, 13 pareggi e 10 sconfitte. I due incontri stagionali disputati si sono chiusi a Palermo con un pareggio di 1-1 e a Teramo con la vittoria per 2-0 dei padroni di casa

CRONACA DELLA PARTITA

Webcronaca

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.net, da tablet o smartphone. Dalle ore 17.30 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 16.30 circa saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Dove vederla in TV e in streaming

La gara Palermo – Teramo, valida per i playoff di Serie C, verrà trasmessa in diretta su Eleven Sports: potrà essere seguita previa sottoscrizione di un abbonamento, mensile o stagionale a seconda del pacchetto scelto, che consente la visione di tutte le partite del campionato di Serie C. La gara sarà visibile anche su Sky Primafila (canale 258 satellite).

Le probabili formazioni di Palermo – Teramo

Filippi dovrà fare a meno di Lucca e Marconi, che dovrà scontare un turno di squalifica. Modulo scelto il 3-4-2-1 con Pelagotti in porta, in difesa Marong, Peretti e Marconi In mediana Luperini e Odjer; sulle fasceAlmici e Valente. Sulla trequarti Kanoute e Floriani, di supporto all’unica punta Rauti, che si contenderà la maglia con Saraniti. Paci dovrebbe optare per un 4-2-3-1 con Lewandowski in porta, terzini Vitturini e Tentardini e al centro Diakité e Piacentini. A centrocampo Santoro e Arrigoni e sulle fasce Ilari e Costa Ferreira. In attacco Bombagi e Pinzauti.

PALERMO (3-4-2-1): Pelagotti; Marong, Peretti, Marconi; Almici, Odjer, Luperini, Valente; Kanoute, Floriano; Rauti. Allenatore: Filippi.

TERAMO (4-4-2): Lewandosky; Vitturini, Diakité, Piacentini, Tendardini; Ilari, Arrigoni, Santoro, Costa Ferreira; Bombagi, Pinzauti. Allenatore: Paci