Inizio settimana con tempo prevalentemente variabile. Minime e massime nelle quattro province dal 10 al 12 maggio 2021

REGIONE – Dopo un weekend stabile, un cambiamento è atteso martedì, quando l’avanzata di un fronte atlantico innescherà dei fugaci rovesci e temporali nella seconda parte del giorno. Anche mercoledì si rinnoverà l’instabilità a carattere diurno, . Vediamo insieme nel dettaglio le previsioni meteorologiche in Abruzzo per i prossimi giorni del 10, 11 e 12 maggio 2021. Manca ancora qualche ora; pertanto, potendo nel frattempo cambiare le previsioni, vi invitiamo a seguire gli eventuali aggiornamenti.

Le previsioni del tempo in Abruzzo

Lunedì 10 maggio

Tempo stabile e ben soleggiato. Temperature in ulteriore rialzo nei valori massimi, quasi estive con punte fino a 26-27°C sulle pianure interne. Venti da ESE. Mari tendenti a mossi

Martedì 11 maggio



Una circolazione depressionaria rinnova instabilità. Soleggiato al mattino, durante il pomeriggio sviluppo di rovesci e temporali, più probabili a nord. In serata migliora con schiarite. Temperature in netto calo nei valori massimi. Venti moderati tra SO e NO. Mari mossi

Mercoledì 12 maggio

Si intensifica di nuovo il flusso di correnti di Libeccio; il tempo risulta nel complesso stabile seppur con dei passaggio nuvolosi. Temperature in ulteriore aumento, punte fino a 23/24°C. Venti in rotazione da SE. Mari fino a mossi.

Temperature a Pescara, Chieti, Teramo e L’Aquila (10, 11 e 12 maggio)

PESCARA

LUN – min 13° max 23°

MAR – min 13° max 23°

MER – min 14° max 21°

CHIETI

LUN – min 8° max 27°

MAR – min 9° max 28°

MER – min 9° max 23°

TERAMO

LUN – min 9° max 25°

MAR – min 10° max 25°

MER – min 10° max 17°

L’AQUILA

LUN – min 9° max 25°

MAR – min 11° max 23°

MER – min 10° max 22°

