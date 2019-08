Diretta di Pescara – Mantova: come seguire la partita in tv o streaming

Domenica 11 agosto si gioca Pescara – Mantova, gara valida per il secondo turno di Coppa Italia. Informazioni dove seguire la partita

PESCARA – Domenica 11 agosto primo impegno ufficiale della stagione 2019/2020 per il Pescara targato Luciano Zauri. I biancazzurri scenderanno in campo allo stadio Adriatico-Cornacchia domenica 11 agosto contro il Mantova per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia. Calcio di inizio previsto per le ore 20.30. I biancazzurri, dopo essere stati eliminati in semifinale ai play-off dal Verona, hanno nuovamente ambizioni di tornare in Serie A e si preparano alla nuova stagione dove affronteranno alla prima giornata in trasferta la Salernitana; dopodichè ospiteranno la neopromossa Pordenone e giocheranno a Cosenza. Il Mantova, che milita in Serie D, ha già esordito in Coppa Italia battendo il Siena fuori casa.

I biglietti della partita contro il Mantova si potranno acquistare online sulla pagina ufficiale del sito della Pescara Calcio e in tutti i punti vendita Listicket abilitati in Italia si potranno acquistare online i biglietti della partita oltrechè al The Official Store Pescara Calcio in via Carducci 69. Il giorno gara, sarà aperto come di consueto il botteghino presso lo stadio.

Il match non sarà trasmesso in TV. .

Gli interessati potranno seguire la diretta testuale dell’incontro su www.calciomagazine.it, da tablet o smartphone. Dalle ore 21 si potrà seguire la webcronaca con diretta testuale cliccando sul link presente in alto all’articolo. Dalle 20.15 saranno disponibili le formazioni ufficiali.

Sguardo ai possibili titolari che scenderanno in campo. Il Pescara dovrebbe schierare il modulo 4-3-3 con Fiorillo tra i pali e retroguardia composta dalla coppia centrale formata da Bettella e Scognamiglio e da Balzano e Del Grosso sulle fasce. A centrocampo Busellato, Palmiero e Memushaj. Tridente offensivo formato da Brunori, Tumminello e Galano. Probabile modulo speculare per il Mantova con Adorni in porta e difesa formata dalla coppia centrale Carminati-Aldrovandi e da Pavan e Mazzotti ai lati. In mezzo al campo D’Iglio, Serbouti e Giorgi. In attacco il trio Mascari, Guccione, Scotto.

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Balzano, Bettella, Scognamiglio, Del Grosso, Busellato, Palmiero, Memushaj, Brunori, Tumminello, Galano. Allenatore: Zauri.

MANTOVA (4-3-3): Adorni; Pavan, Carminati, Aldrovandi, Mazzotti ; D’Iglio, Serbouti, Giorgi; Mascari, Guccione, Scotto. Allenatore: Morgia.