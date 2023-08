Ferragosto 2023 in Abruzzo: gli eventi in programma

Musica, divertimento, gusto e tradizione a Pescara, Chieti, Teramo, L’Aquila e provincia. Gli appuntamenti in Regione

REGIONE – Manca ormai poco a Ferragosto, una ricorrenza che oggi si festeggia per celebrare l’Assunzione di Maria ma che è di origine pagana. Istituita nel 18 a.C. dall’Imperatore Augusto (da cui prese il nome Feriae Augusti, in larino riposo di Augusto), si rifaceva ai Consualia, le antiche feste romane celebrate alla fine dei lavori agricoli e dedicate Conso, che, nella religione romana, era il dio della terra e della fertilità. Si trattava, quindi, di un breve periodo di riposo al termine delle attività agricole per consentire di recuperare energie a chi aveva lavorato nei campi e comprendeva corse di cavalli e giochi con gli animali. La festa originariamente cadeva il 1º agosto. Lo spostamento al 15 si deve alla Chiesa cattolica, che volle far coincidere la ricorrenza laica con la festa religiosa dell’Assunzione di Maria.

La tradizione popolare della gita turistica di Ferragosto è nata, invece, durante il ventennio fascista. A partire dalla seconda metà degli anni venti, nel periodo ferragostano il regime organizzava, attraverso le associazioni dopolavoristiche delle varie corporazioni, centinaia di gite popolari, grazie all’istituzione dei “Treni popolari di Ferragosto”, con prezzi fortemente scontati, fornendo così anche alle classi meno abbienti la possibilità di visitare città o località di villeggiatura. L’offerta era limitata ai giorni 13, 14 e 15 agosto e comprendeva le due formule della “Gita di un sol giorno”, nel raggio di circa 50-100 km, e della “Gita dei tre giorni” con raggio di circa 100–200 km.

Oggi Ferragosto è sinonimo di vacanza o comunque di relax e spensieratezza. Se ancora non avete pensato a dove andare e a cosa fare nella giornata del 15, l’Abruzzo offre tante opportunità per tutti e per tutti i gusti. Ci permettiamo di fornirvi qualche suggerimento e, ricordandovi di continuare a seguirci poiché la lista è in continuo aggiornamento, vi rimandiamo al nostro consueto calendario giornaliero degli eventi, per i dettagli e per tutte le altre iniziative in programma.

Provincia di Pescara

A Popoli, secondo tradizione, si svolgerà la Sagra del gambero e della trota, dove sarà possibile assaporare diversi piatti a base di questi prodotti di fiume e daltre specialità e ascoltare musica dal vivo. In serata, a Cappelle sul Tavo, si rinnoverà l’appuntamento con il Palio delle Pupe, giunto quest’anno alla quarantacinquesima edizione. Una competizione tra le diverse contrade della cittadina sul modello del ballo della pupa, dove vengono premiate le pupe di cartapesta preparate dai partecipanti. Al Teatro del mare di Montesilvano, con inizio alle ore 21, ci sarà il concerto di Alex Britti. Contemporaneamente, sulla spiaggia dell’ex area Jova Beach, arriverà Samuel, leader dei Subsonica. Al Convento di San Panfilio di Spoltore live del chitarrista Daniele Mammarella. Gli amanti della fotografia potranno, invece, visitare nei locali dell’agenzia immobiliare i Tutor in piazzetta del Porto Turistico a Pescara, “Momenti d’Abruzzo“: la mostra fotografica di Luciano Evangelista, a cura di Giovanni Iovacchini.

Provincia di Chieti

Ad Atessa, nell’ambito del Ferragosto Atessano, ci saranno il Mercato dell’Assunta, tanti gonfiabili per il divertimento dei più piccoli bambini e in serata ballo in piazza in compagnia di Giorgio Todrani and Friends. A Roccaspinalveti appuntamento con la cinquantacinquesima Sagra dell’agnello alla brace con stand gastronomici, aperti da mezzogiorno, dove verranno servite specialità a base di agnello e non solo, accompagnate da vini di qualità e birre artigianali, giochi tradizionali in mattinata e ballo in serata. Concerto gratuito in piazza di Marco Carta a Schiavi d’Abruzzo.

Provincia di Teramo

Festival Atriano nel centro storico di Atri, con la Fiera Boaria, i Fondaci aperti, la sfilata dei carri e stand gastronomici. A Torano Nuovo cinquantaduesima Sagra del gusto, conosciuta anche come la Sagra del vino, salsiccia, maccheroni e formaggio fritto con varie specialità della tradizione e poi, dopo cena, musica dal vivo. A Casale San Nicola, frazione di Isola del Gran Sasso ventitreesima Sagra della pecora alla callara, con stand gastronomici e tributo musicale a grandi artisti. Il Summer Tour 2023 di Dj Vannelli farà ballare il pubblico del Bahia Beach Club di Giulianova.

Provincia de L’Aquila

A Villavallelonga dal pomeriggio fino a notte ci saranno le Terrate aperte: percorsi gastronomici di antichi sapori. Concerti gratuiti in piazza di Marco Morandi a Collelongo, Rettore a Barisciano in occasione dei Festeggiamenti di Santissima Maria e San Rocco e Silvia Mezzanotte a Gioia dei Marsi. Al Museo Nazionale d’Abruzzo, a L’Aquila, i visitatori potranno scoprire le mostre “Marisa Merz Shilpa Gupta visibileinvisibile” e “In Ceramica” oppure visitare Palazzo Ardinghelli.