Montelapiano: gli eventi di agosto 2023 tra arte, musica e divertimento

Agosto ricco di appuntamenti; dai concerti di Bertoli e Ruggeri alle collettive di pittura passando per karaoke e mercatino dei bimbi

MONTELAPIANO – Montelapiano, il “terrazzo d’Abruzzo”, propone un agosto ricco di appuntamenti culturali e musicali. Ad aprire il cartellone, il 14 agosto, alle 18.30, c’è la collettiva di pittura “Montelapiano a colori”, promossa dall’associazione culturale “NaturArte” e dal Comune. L’iniziativa si terrà nell’ex scuola elementare e andrà avanti fino al 20 agosto. La mostra porta la firma del gruppo ‘Compagni di tavolozza’ con a capo il maestro Gastone Costantini, iperrealista, e con Emanuela Pancella, maestra nella realizzazione di icone. Il 16 e 17 agosto, Costantini dipingerà sul posto, live, e incontrerà cittadini e turisti, e impartirà, a quanti lo chiederanno, prime lezioni di pittura. Espongono Emanuela Pancella, Gastone Costantini, Clara Crognale, Serena Giannico, Annamaria Graziani, Aquilino Mancini, Massimo Manzitti, Stefania Pasquini e Laura Sacco.

Sempre il 14 agosto alle 17, alla Villa comunale, presentazione del libro “Vita di San Francesco Caracciolo” di Antonio Di Lello e alle 22 in Piazza Croce c’è la compagnia teatrale “La troupe di Atessa” con la commedia dialettale “Lu mammocce”. A Ferragosto, alle 22, “Abruzzo a stelle e strisce”, viaggio tra musiche e storie abruzzesi del sogno americano. Il 16 agosto recital del pianista Michele Di Toro alle 22 in Piazza Calattuno, mentre nel pomeriggio si parla di transizione energetica e del ruolo dell’idrogeno alla Villa comunale. Il 17, dalle 18 alle 24, giochi e animazioni per bimbi in Piazza Croce. Il 18 agosto, dalle 9, per le vie cittadine suonerà la banda “Città di Atessa”, mentre alle 17.30 alla Villa comunale incontro “A venti anni da te” in cui Alberto Bertoli racconta il papà Pierangelo.

A seguire, alle 19, cerimonia di intitolazione della Piazza Patrioti della Brigata Maiella e alle 22 concerto di Alberto Bertoli.

Il 19 agosto dalle 9 concerto per le strade della banda “Città di Archi”; alle 18 alla Villa comunale il mercatino dei bimbi e alle 22 in Piazza Cerri il concerto di Enrico Ruggeri. Il 20 agosto apre la banda “Città di Tornareccio”; alle 17 in Piazza Croce c’è la “conocchia” e a seguire “la riffa” e un pasta party. Alle 21.30 concluderà la giornata il concerto dei Panorama Band. Il 21 agosto alle 22 in Piazza Croce c’è il karaoke e il 24 agosto viene proposta una gita nell’Aquilano, alla scoperta di Rocca Calascio, Bominaco, Capestrano, Sulmona e Scanno.