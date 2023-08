“Da Hollywood a Pescara”, incontro con Francesco Panzieri il 21 agosto

PESCARA – Adricesta Onlus, organizza un evento straordinario per lunedì 21 Agosto alle 17.30, nella Sala Consiliare del Municipio di Pescara, con Francesco Panzieri supervisore del compositing per gli effetti visivi (Vfx) di film come: Indiana Jones, Dune, Avengers, Guerre Stellari, Spider-Man e tanti altri.

Panzieri, in visita a Pescara da Los Angeles, incontrerà i bimbi e ragazzi del Centro Regionale di Diabetologia Pediatrica, diretto dal Dott. Stefano Tumini, che accoglie ed assiste circa 700 bambini e ragazzi da 0 a 18 anni. L’incontro permetterà loro, di interagire con l’artefice delle rocambolesche avventure dei loro film preferiti, che svelerà con immagini e non, i trucchi del mestiere, nelle scene più avvincenti dei loro supereroi prediletti.

L’evento ha altresì lo scopo di informare e sensibilizzare, sulle problematiche e le difficoltà di questa patologia, per la quale si rende necessaria una campagna di informazione istituzionale e di sensibilizzazione su tutto il territorio regionale e nazionale.

Per motivi organizzativi è richiesta al pubblico la prenotazione con l’indicazione dei partecipanti (adulti e bambini) ai seguenti recapiti:

Mail: info@adricesta.com

Whatsapp: 3371078397