FDA Racing Team pronto al CIV National Trophy 1000

Il team motociclistico abruzzese domenica è chiamato alla prima gara che si svolgerà a Misano. Alfiere del Team, come da diversi anni, sarà il pilota Federico D’Annunzio

PESCARA – Nuova sfida per il team motociclistico abruzzese FDA Racing Team (Progetto MT2 Corse) che quest’anno, visto un minor impegno economico da parte di alcuni sponsor, dopo aver militato per quattro anni consecutivi nel Superstock 1000 European Championship non gareggerà più in questo campionato ma parteciperà al CIV National Trophy 1000. Domenica a Misano si disputerà il primo dei sette round.

Alfiere del Team, come da diversi anni, il pilota Federico D’Annunzio: classe 1992, di Collecorvino (PE) che correrà con il numero 141 in sella ad una Bmw s1000rr. Alla guida del FDA Racing Team invece, il team manager Fabio D’Annunzio che spiega: “Siamo felici di partecipare al CIV National Trophy 1000 ma siamo comunque ancora alla ricerca del budget idoneo per partecipare alle tappe italiane del Superstock 1000 European Championship all’interno del mondiale Superbike. Non è da escludere, quindi, che il nostro portacolori Federico D’Annunzio potrà prendere parte anche a quelle competizioni”.

Il Campionato del CIV National Trophy 1000 si svolgerà da aprile ad ottobre 2018 e sarà costituito da sette Round: 8 aprile Misano World Circuit Marco Simoncelli, 6 maggio Autodromo Internazionale del Mugello, 24 giugno Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola, 29 luglio Misano World Circuit Marco Simoncelli, 23 settembre Autodromo Internazionale del Mugello, 6 ottobre Autodromo Vallelunga Piero Taruffi, 7 ottobre Autodromo Vallelunga Piero Taruffi.