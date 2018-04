L’AcquaeSapone riparte dall’IC Futsal, torna il campionato

CHIETI – “Evitare la sensazione della vittoria”. Una frase breve e concisa per immergersi di nuovo nel clima del campionato: Tino Pérez la ripete come un mantra da una settimana perché domani pomeriggio, alle 18 e 30 al PalaSantaFilomena di Chieti, contro la IC Futsal, non intende vedere una squadra sazia e appagata dalla recente vittoria della Coppa Italia.

La festa con il trofeo sarà riservata esclusivamente ai tifosi che riempiranno il palazzetto: a fine gara la Coppa sarà in campo a disposizione per un selfie o una foto ricordo. Domani arbitrano Chiara Perona (Biella), Ciro Oliviero (Pesaro), crono Alex Iannuzzi (Roma 1). Ingresso gratuito e diretta streaming sul canale Youtube AcquaeSapone Futsal.

Pérez cambia il chip e insegue 9 punti nelle ultime 3 gare (saranno due quelle giocate a causa del ritiro del Pescara) per ottenere il miglior piazzamento possibile nella griglia dei play-off scudetto. “Adesso la Coppa non conta più, è già archiviata, dobbiamo guardare ai prossimi obiettivi e avere la stessa fame di Pesaro. Non sottovaluteremo la IC Futsal perché nella mia cultura c’è il massimo rispetto di ogni avversario, senza badare al nome o alla sua posizione in classifica”, aggiunge il coach di Toledo.

Quasi sicuramente potrebbe osservare un turno di riposo il capitano Murilo Ferreira, acciaccato e disponibile martedì 10 aprile, sempre al PalaSantaFilomena, per la supersfida dei quarti di finale di Coppa della Divisione contro la Luparense: la rivincita della finale di Coppa Italia – gara secca per l’accesso alla Final Four – si gioca alle 20 e 30, con ingresso gratuito.

UFFICIALE IL RINNOVO CON JOMA

L’AcquaeSapone Unigross Futsal e il marchio d’abbigliamento sportivo spagnolo Joma annunciano il rinnovo della sponsorizzazione tecnica per ulteriori due stagioni, dunque per i campionati 2018/2019 e 2019/2020. Il connubio tra la società nerazzurra e l’azienda Joma è iniziato 7 stagioni sportive orsono e ha già portato nella bacheca del nostro club ben cinque titoli a livello nazionale (lo scudetto Juniores, due Coppe Italia, la Supercoppa italiana, la Winter Cup), tutti conquistati indossando il materiale da gara, da lavoro e da rappresentanza del marchio iberico con sede a Toledo.

Dopo la conquista della Coppa Italia 2017/2018, vinta a Pesaro lo scorso 25 marzo, la società e la Joma hanno deciso di ufficializzare il prolungamento dell’accordo.

“Ringraziamo un marchio prestigioso dello sport mondiale come la Joma Sport di aver voluto proseguire la partnership con l’AcquaeSapone Futsal, un rapporto di stima e fiducia iniziato sette anni fa e che sta dando lustro al nostro club e alla stessa azienda, che ci ha visti alzare al cielo finora cinque trofei indossando magliette realizzate e sviluppate ad hoc da Joma per il futsal, in particolare per le nostre squadre”, ha detto il ds nerazzurro Gabriele D’Egidio.