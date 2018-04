Pescara, Tao Art l’Aquila al Festival dell’Oriente 2018

PESCARA – L’Asd Tao Art dell’Aquila sarà presente, sabato 7 aprile, al Festival dell’Oriente che si terrà a Pescara. L’associazione sportiva, diretta dalla maestra Isabella Nardis, cintura nera di Kung Fu e Tai Chi Chuan e allieva del maestro Chang Wei Shin, sarà presente all’evento con una rappresentanza di quasi trenta atleti.

Dalle 12 alle 13 di sabato 7 aprile, negli spazi della fiera, ci sarà una lezione-stage aperta al pubblico, sia di Kung Fu Shaolin sia di Tai Chi Chuan della scuola M° Chang, tenute dalle maestre Isabella Nardis e Michela Vignini. A seguire una dimostrazione sul palco con tutti gli atleti della scuola.

“Il Festival dell’Oriente che si tiene a Pescara – spiega la maestra Isabella Nardis – è un evento importante per la nostra regione, lì si potrà esplorare, scoprire e immergersi nelle culture e nelle tradizioni dell’universo d’Oriente. É un girotondo di mostre fotografiche, stand, cerimonie, incontri, conferenze e stage, lezioni, di arti marziali. Per la nostra scuola -osserva- è un’occasione importante per mostrarsi e essere presente. Il Kung Fu e il Tai Chi Chuan -spiega ancora la Maestra- sono per tutti. Sono discipline orientali che affascinano, che mirano al benessere quotidiano della persona e all’apprendimento di tecniche di autodifesa”.

La scuola Tao Art, nasce a L’Aquila nel 2011 per volontà della stessa maestra Isabella Nardis, che la dirige. Sorge e prosegue la sua attività come centro attivo e di riferimento per la diffusione delle arti marziali e della cultura e della tradizione orientale soprattutto cinese. Fa parte della Fe.i.k. Federazione Italiana Kung Fu. La pratica di insegnamento di Tao Art delle discipline del Kung Fu e del Tai Chi Chuan vede crescere gli allievi nella loro forma psico-fisica, a tutte le età e a tutti i livelli. I corsi si rivolgono ai bambini dai 3 anni, a giovani, adulti, terza età e mamme in gravidanza, per ogni età l’attenzione al corpo ed alla mente si riscrive ad hoc, con rispetto ed efficacia.

Tao Art ha al suo attivo diverse partecipazioni a gare interregionali e nazionali con vittorie e ottimi piazzamenti. Nella sua formazione agonistica ci sono atleti campioni nazionali in diverse categorie: dalle forme singole e a squadra ai combattimenti prestabiliti con e senza armi. Ha formato un diverso numero di cinture nere.

La scuola tiene annualmente stage residenziali estivi e di primavera, un full immersion di pratica, in cui viene curata la pratica marziale, il vigore, il benessere, la filosofia, l’equilibrio esistenziale ed il perfezionamento tecnico. Ad essi si aggiungono incontri, escursioni, uscite per aggregare il gruppo e per attirare nuove persone. La scuola Tao Art è presente con i suoi corsi oltre che L’Aquila a San Demetrio (AQ), Popoli(PE), e a Graffignano (VT), Lugnano (TR).

Il prossimo più vicino incontro è l’ottava edizione del Tai Chi Day al Parco del Castello dell’Aquila per la fine di aprile. Un appuntamento un evento aperto a tutti, praticanti o semplici curiosi.