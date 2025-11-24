Abruzzo: formazione per l’uso del Fascicolo Sanitario Elettronico

REGIONE – L’Assessorato alla Salute ha annunciato un nuovo programma di formazione per rafforzare le competenze digitali degli operatori sanitari e favorire l’utilizzo quotidiano del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE). L’iniziativa punta a garantire maggiore sicurezza per i pazienti, un migliore coordinamento tra le strutture e un accesso unico e aggiornato alle informazioni cliniche.

Il progetto si inserisce nel piano di digitalizzazione della sanità regionale, che ha già introdotto servizi telematici accessibili tramite Spid e Cie, utilizzabili da dispositivi mobili senza recarsi agli sportelli.

I dati del Ministero della Salute confermano la crescita del FSE in Abruzzo:

91% dei documenti sanitari indicizzati,

98% dei medici e pediatri attivi nell’invio di documenti e prescrizioni,

93% della documentazione conforme ai nuovi standard digitali.

Tra luglio e settembre 2025 sono stati abilitati 1.065 medici e pediatri, con il 98% di loro che ha utilizzato almeno una volta il Fascicolo regionale. Inoltre, è in corso l’integrazione tra FSE e piattaforma regionale dei servizi digitali, che nell’ultimo anno ha registrato oltre 500mila cittadini con accesso alle proprie utenze, compresa la visualizzazione delle immagini diagnostiche.