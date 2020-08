Fabio Di Fonzo e Mattia De Ioris al Club Aquatico Pescara

PESCARA – Fabio Di Fonzo e Mattia De Ioris alla corte del Club Aquatico Pescara. Due giovani tecnici che si aggiungono allo staff guidato da vere icone olimpiche della pallanuoto: il responsabile Marco D’Altrui e il supervisore Carlo Silipo. Di Fonzo e De Ioris – che negli ultimi anni sono stati nei ranghi del Pescara Pallanuoto – si occuperanno di Under 10-12-14.

Inoltre, in prima squadra è stato riconfermato anche per la prossima stagione uno degli elementi di punta, vale a dire Pierpaolo Provenzano. E nei prossimi giorni verranno comunicate altre riconferme e i nomi di nuovi innesti.

Ancora. Il Club Aquatico sta organizzando per la giornata di sabato 29 agosto un torneo in mare nello spazio antistante lo stabilimento San Marco (Pescara Nord), totalmente riservato ai giovani. Vi potranno partecipare i ragazzi Under 11 e Under 13, aperto a tutti i giovani appassionati di queste fasce di età.

Con la massima attenzione al loro divertimento, ma anche alla sicurezza, quindi seguendo rigidamente il protocollo anti-Covid.