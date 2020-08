Castel Castagna, elezioni amministrative 2020: la lista Altri Orizzonti

Dott.ssa Laura De Antoniis, quarantenne esperta in relazioni internazionale e cooperazione allo sviluppo è la Candidata Sindaco proposta dalla lista

CASTEL CASTAGNA (TE) – Espletate tutte le pratiche burocratiche in vista delle elezioni amministrative di settembre 2020 a Castel Castagna, vengono presentati candidati della nostra lista Altri Orizzonti Per Castel Castagna. Si legge nella nota:

“Dando seguito alle sollecitazioni ricevute nel tempo da coloro che vivono nel nostro territorio, abbiamo deciso che era necessario costruire un’alternativa all’attuale Amministrazione, consentendo così a tutti i nostri concittadini di esprimersi democraticamente nelle prossime consultazioni.

Altri Orizzonti nasce per questo, come raggruppamento civico, perché siamo in tanti a pensare che una migliore amministrazione del nostro Comune sia possibile e necessaria, perché vogliamo che il territorio e i cittadini ritornino al centro degli sforzi dell’Amministrazione, perché siamo sicuri che si possa e si deva fare meglio e di più.

Un’azione amministrativa che deve in primis sanare le ferite dovute ai ritardi della ricostruzione post-sisma, ancora ferma al palo, che deve spendersi per la tutela ambientale e paesaggistica del nostro territorio, il recupero del patrimonio edilizio pubblico, contrastare lo spopolamento del nostro Comune consentendo ai nostri giovani di continuare a vivere qui.

Obiettivi che riteniamo fondamentali per qualunque amministrazione, ma che paiono essere passati in secondo piano nell’ultimo quinquennio, quando ci si è concentrati su interessi extracomunali, con assenza di ricadute evidenti per la cittadinanza.

E per dar voce a questa necessità di cambiamento che abbiamo deciso di costruire una squadra di candidati che potesse coniugare novità e legame con le nostre radici, competenza e freschezza, esperienza ed entusiasmo, a sostegno del nostro Candidato Sindaco, la Dott.ssa Laura De Antoniis (nella foto), quarantenne esperta in relazioni internazionale e cooperazione allo sviluppo, attualmente in servizio presso la Struttura di Alta Specializzazione, Ricerca, Cooperazione e Sviluppo dell’IZS Caporale”.

Accanto a lei e a suo sostegno, ecco i dieci candidati che hanno deciso di mettere le proprie competenze a servizio dei concittadini, una squadra unita in cui le donne sono maggioranza:

Alessandra Di Gaetano, 27 anni, ortottista

Valeria Iezzi, 26 anni, impiegata contabile

Sara Saputelli, 32 anni, impiegata contabile

Ivo Laielli, 31 anni, operaio

Nadia Lelli, 55 anni, imprenditrice

Tony Di Paolo, 46 anni, operaio specializzato

Massimiliano Di Ludovico, 46 anni, assicuratore

Andrea Di Domenico, 33 anni, operaio specializzato

Silvana Pirocchi, 49 anni, casalinga

Anna De Antoniis, 64 anni, ragioniera.