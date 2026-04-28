Abruzzo, 14 milioni per la sicurezza delle infrastrutture idriche

REGIONE – La Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore alle Infrastrutture e Trasporti Umberto D’Annuntiis, ha approvato una serie di interventi strategici per la messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo regionali. Il piano, finanziato nell’ambito del Programma Regionale FESR 2021-2027, prevede uno stanziamento complessivo di 14.109.609,76€ destinato a rafforzare la resilienza del territorio contro il dissesto idrogeologico.

Si tratta di un passaggio fondamentale per la tutela e l’ammodernamento delle nostre infrastrutture – dichiara l’Assessore D’Annuntiis –Opere necessarie per garantire maggiore sicurezza e un efficientamento tecnologico delle dighe e bacini, vitali per il nostro sistema idrico e per la prevenzione del rischio idrogeologico, in linea con gli obiettivi di sostenibilità dell’Unione Europea.”

Gli interventi programmati, distribuiti su tutto il territorio regionale, sono così articolati:

Consorzio di Bonifica Nord – Traversa di Villa Vomano (TE). Messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo – I° Lotto – Riqualificazione sistema di azionamento della Traversa di Villa Vomano – 701.119,21 €;

Consorzio di Bonifica Nord – Traversa di Villa Vomano (TE). Messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo – II° Lotto – Riqualificazione sistema di azionamento della Traversa di Villa Vomano – completamento – 758.880,79 €;

Comune di Popoli – Manutenzione straordinaria degli invasi Traversa Callisto I° e Traversa Callisto II° sul torrente San Callisto nel Comune di Popoli – 206.666,66 €;

Consorzio di Bonifica Nord – Traversa di Villa Vomano (TE). Messa in sicurezza delle infrastrutture idriche e dei sistemi di accumulo – Intervento di rimozione dei sedimenti – 2.000.000,00 €;

Consorzio di Bonifica Ovest – Bacino Liri – Garigliano: Intervento di rimozione dei sedimenti e ripulitura dei canali collettori della traversa Incile nel territorio marsicano – 1.934.543,10 €;

Consorzio di Bonifica Centro – Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro – Messa in sicurezza di alcune opere di derivazione consortili, connesse alla derivazione in dx del fiume Pescara – 2.896.800,00 €;

Consorzio di Bonifica Centro – Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro – Messa in sicurezza, efficientamento ed aggiornamento tecnologico delle opere di derivazione e delle infrastrutture consortili ricadenti nel comprensorio del sinistra Pescara – 4.611.600,00 €;

Consorzio di Bonifica Centro – Bacino Saline, Pescara, Alento, Foro – Messa in sicurezza delle vasche e dei bacini di accumulo consortili – 1.000.000,00 €.

Con questi stanziamenti proseguiamo nell’impegno costante della Regione per la difesa del suolo e la salvaguardia del territorio. – conclude l’Assessore D’Annuntiis – La sicurezza dei nostri cittadini e la corretta gestione delle risorse idriche rappresentano una priorità assoluta di questa Giunta Regionale, che continuerà a monitorare l’esecuzione di tali opere strategiche per garantirne la piena operatività nei tempi stabiliti.