Eventi in Abruzzo nel weekend dal 1° al 3 maggio 2026

REGIONE – L’Abruzzo nel weekend del 1, 2 e 3 maggio 2026 offre una varietà di eventi che spaziano dalle tradizioni religiose alle sagre enogastronomiche, dalla fiere alle mostre passando per teatro ed eventi culturali.

Segnalandovi alcuni tra gli appuntamenti primcipali in programma, vi ricordiamo di consultare la sezione sugli eventi per rimanere aggiornati su tutte le attività in programma.

Sagre, feste e fiere

A Ortona torna la Festa del Perdono, uno degli appuntamenti più identitari della regione dedicato a San Tommaso Apostolo: il 2 maggio sfila il suggestivo corteo storico della Dama delle Chiavi, mentre il 3 maggio le vie del centro si riempiono di folklore, musica e bancarelle per la Sfilata del Dono e la solenne Processione del Santo. A Cupello prosegue invece il Festival del Carciofo, che fino al 3 maggio celebra il celebre “mazzaferrata” con stand gastronomici aperti a pranzo e cena e un ricco programma di intrattenimento. Nel frattempo Collecorvino festeggia Santa Lucia, mentre a Pescara il Porto Turistico ospita Florviva, la più importante mostra florovivaistica d’Abruzzo: tre giorni, dall’1 al 3 maggio, tra piante rare, allestimenti da giardino e un’esplosione di colori perfetta per una passeggiata primaverile.

Teatro e cultura

Nel fine settimana la cultura torna protagonista nei teatri d’Abruzzo. A Chieti, il Teatro Marrucino apre le sue porte alla Maratona di Lettura – La Città che legge, un evento unico che dalle 12 di sabato 2 maggio fino alle 20 di domenica 3 trasformerà lo storico edificio in un vero salotto letterario: trentadue ore ininterrotte di parole, cento titoli e cento autori che si alternano sul palco in un flusso continuo di voci e storie. A Lanciano, invece, il Teatro Comunale Fedele Fenaroli accoglie domenica 3 maggio la commedia “Una rapina da sogno”, uno spettacolo brillante e leggero, ideale per chi desidera trascorrere una serata all’insegna del divertimento nel cuore della città frentana.

Concerti e musica dal vivo

A Scurcola Marsicana prosegue il Marsica Music Fest, tre giorni – 1, 2 e 3 maggio – dedicati alla musica live, agli artisti di strada e ai laboratori creativi: un vero festival all’aperto, pensato per chi vuole immergersi in un clima festoso e informale. A Roseto degli Abruzzi, invece, la Fonte dell’Olmo in Festa accende la serata di sabato 2 maggio con un viaggio nella musica americana: alle 20:30 aprono gli Shifting Grounds, seguiti dalla The Barons Band, che porta sul palco un repertorio tra country e rock & roll.

Mostre e arte

A Pescara si possono visitare due mostre di grande richiamo: la retrospettiva dedicata a Michelangelo Pistoletto al MicHub e la personale Fight or Flight di Dylan Silva alla galleria Ceravento. A Teramo prosegue la mostra “Caravaggio – La Rivoluzione della Luce” all’ARCA, prorogata fino al 3 maggio. e ancora molto visitata. Domenica, inoltre, torna l’iniziativa nazionale “Una domenica al museo”, che permette l’ingresso gratuito nei principali musei e luoghi della cultura statali: un’occasione perfetta per completare il fine settimana con un’immersione nell’arte.

Escursioni ed e-bike

Nel weekend del 2 e 3 maggio 2026 la cooperativa Il Bosso, punto di riferimento dell’ecoturismo abruzzese, anima la Valle del Tirino e il Parco Nazionale del Gran Sasso con un programma ricco di esperienze immerse nella natura. Le celebri escursioni in canoa sul Fiume Tirino saranno attive per tutto il fine settimana con i turni delle 10:00, 12:00 e 15:00: due ore e mezza tra acque cristalline, vegetazione rigogliosa e un percorso adatto anche alle famiglie, con ritrovo al Centro Visita del Lupo di Bussi o all’area San Canziano di Capestrano.

Domenica 3 maggio, in occasione di L’Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, partono i Tour Ispirazionali “Paesi Narranti”, un trekking o ciclo‑itinerario in e‑bike tra i borghi della pietra, i tratturi e le storie custodite da artigiani e produttori locali. Per chi preferisce esplorare in autonomia, Il Bosso mette a disposizione e‑bike e propone escursioni guidate verso alcune delle mete più iconiche del territorio, dal Castello di Rocca Calascio all’Altopiano di Navelli, fino ai sentieri che costeggiano il Tirino