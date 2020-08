CHIETI – Continuano le operazioni in casa Chieti Calcio Femminile per rinforzare la rosa. Grande colpo di mercato per le neroverdi: presa dal Napoli Alessia Cutillo, centrocampista di esperienza classe ’93. Confermata anche per la stagione 2020/2021 Lara Seravalli, portiere che già lo scorso anno aveva dato il suo buon contributo quando era stata chiamata in causa da mister Lello Di Camillo. Torna dal Pescara per dar man forte all’Under 17 Ludovica Di Russo. La società ha annunciato inoltre il rinnovo con Macron, sponsor tecnico ufficiale.

Chieti Femminile: Cutillo dal Napoli, resta la Seravalli, torna Di Russo ultima modifica: da