Export Abruzzo +23,5 per cento nel 2026. Magnacca: “Risultato straordinario”

REGIONE – L’export abruzzese continua a correre. Nel primo trimestre 2026 le vendite all’estero della regione registrano un incremento del 23,5 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025, secondo i dati diffusi dall’Istat. Un risultato che entrerà al centro della riunione del tavolo regionale sull’internazionalizzazione delle imprese, convocato dall’assessore alle Attività produttive Tiziana Magnacca per mercoledì 24 giugno a Pescara, nella sede di Piazza Unione.

Magnacca: “Risultato straordinario, conferma della forza del prodotto Abruzzo”

«Il dato Istat ha un valore straordinario» afferma l’assessore Magnacca. (nella foto) «Da un lato conferma un trend ormai consolidato di un export abruzzese vivace e competitivo, dall’altro apre nuove opportunità per le nostre imprese. La crescita è ancora più significativa se si considera che una parte rilevante delle esportazioni è diretta verso gli Stati Uniti, un mercato reso incerto nell’ultimo anno dall’introduzione dei dazi commerciali».

Magnacca sottolinea inoltre che l’Abruzzo si colloca al secondo posto in Italia, subito dopo la Toscana, per incremento percentuale dell’export nel periodo analizzato.

Via libera all’intesa con Simest, Sace e Cassa Depositi e Prestiti

La convocazione del tavolo arriva anche alla luce dell’approvazione, da parte della Giunta regionale, dell’intesa con Simest, Sace e Cassa Depositi e Prestiti, tre realtà centrali nel sostegno ai processi di internazionalizzazione delle imprese italiane.

«L’accordo rafforzerà l’azione della Regione e sarà un supporto diretto al tavolo regionale» spiega Magnacca. «L’obiettivo è mettere a terra iniziative concrete per la promozione delle imprese abruzzesi all’estero, dall’organizzazione congiunta di eventi fino alla possibilità per le aziende di accedere a strumenti di finanza agevolata».

Internazionalizzazione, una strategia condivisa

Il tavolo regionale rappresenta uno strumento di confronto stabile tra istituzioni, associazioni di categoria e stakeholder del territorio. La nuova intesa con Simest, Sace e CDP punta a rafforzarne il ruolo, creando un ecosistema più solido per accompagnare le imprese nei mercati internazionali.