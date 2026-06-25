Abruzzo laboratorio della mobilità sostenibile: Marsilio al convegno su innovazione e TPL

MONTESILVANO – L’Abruzzo punta a diventare un laboratorio nazionale per la mobilità sostenibile, dimostrando che innovazione tecnologica e digitalizzazione possono essere strumenti decisivi anche per le aree interne e a bassa densità abitativa. È il messaggio lanciato dal Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, intervenuto a Montesilvano all’apertura del convegno nazionale “Innovazione, Digitalizzazione e Trasporto Pubblico Locale: Il ruolo delle Istituzioni e di TUA”, organizzato in collaborazione con Club Italia.

Marsilio ha portato i saluti istituzionali inaugurando una giornata di confronto che ha riunito il Presidente di Club Italia Piero Sassoli, i vertici di TUA – Trasporto Unico Abruzzese, il Sindaco di Pescara e i principali player tecnologici del settore.

TUA come modello di crescita e innovazione

Nel suo intervento, il Presidente ha rivendicato il percorso di crescita dell’azienda regionale guidata dal Direttore Generale Maxmilian Di Pasquale.

Un tempo – ha ricordato – le piccole aziende abruzzesi partecipavano ai consessi internazionali solo per imparare. Oggi, invece, TUA presenta buone pratiche e riceve riconoscimenti, grazie a investimenti che hanno portato a uno dei parchi mezzi più giovani d’Italia, in linea con gli standard europei.

La filovia metropolitana: da ostacolo a successo

Un passaggio centrale del discorso ha riguardato il superamento delle resistenze che per anni hanno rallentato la filovia di superficie dell’area metropolitana.

Marsilio ha parlato di “orgoglio della Regione” per un’opera che oggi garantisce mobilità a oltre 8.000 persone al giorno, con picchi superiori alle 10.000 utenze, su un bacino di 150.000 abitanti.

Un risultato che dimostra come sinergia istituzionale e collaborazione possano trasformare un progetto contestato in un servizio strategico per la sostenibilità ambientale.

Intermodalità e nuove connessioni: la rotta per il futuro

Guardando alle sfide future, Marsilio ha richiamato i temi del Quaderno Tematico di Club Italia dedicato alle aree a bassa densità abitativa.

La priorità è integrare ferro, gomma e filobus, trasformando la frammentazione territoriale in un’opportunità.

Esempio virtuoso è il collegamento con l’aeroporto, che ha triplicato o quadruplicato i passeggeri in pochi giorni grazie alla revisione degli orari.

L’obiettivo ora è estendere il servizio verso Tribunale, Francavilla e Chieti Scalo, creando una vera rete metropolitana sostenibile.

Tavoli tecnici

Il convegno prosegue con tavoli dedicati ai modelli di business, ai sistemi intelligenti di trasporto e agli interventi dell’Assessore ai Trasporti Umberto D’Annuntiis, per poi concludersi con l’Assemblea Generale dei Soci di Club Italia.