Marsilio al World Youth Chess Championship: 800 giovani da tutto il mondo a Montesilvano

MONTESILVANO – Il Presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio ha fatto visita nel pomeriggio al Pala Dean Martin di Montesilvano, dove sono in corso le decisive giornate del FIDE World Youth Chess Championship, uno degli eventi sportivi internazionali più rilevanti ospitati quest’anno in Abruzzo.

I campionati, iniziati il 14 giugno e ormai prossimi alla conclusione del 27 giugno, vedono la partecipazione di 800 giovani scacchisti provenienti da tutto il mondo. Marsilio ha potuto constatare personalmente l’efficienza dell’organizzazione e l’atmosfera internazionale che anima la struttura, trasformata in un vero villaggio globale degli scacchi.

Durante la visita, il Presidente ha dato simbolicamente il via alla sessione pomeridiana eseguendo la prima mossa su una delle scacchiere ufficiali. A seguire, ha disputato una partita amichevole con l’organizzatore del torneo Roberto Mogranzini, grande maestro e fondatore di UniChess, che gli ha illustrato i dettagli tecnici e logistici dell’evento.

La tappa istituzionale è proseguita con un incontro con i delegati della Federazione Internazionale degli Scacchi, durante il quale è stato evidenziato l’enorme ritorno d’immagine per l’Abruzzo e l’importante indotto turistico generato sulla costa. L’evento ha infatti registrato migliaia di presenze alberghiere, confermando la strategia regionale che punta sui grandi eventi internazionali come leva di sviluppo economico e promozione territoriale.