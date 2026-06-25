Regione Abruzzo all’ExpoAid di Rimini: focus su disabilità, inclusione e politiche sociali

RIMINI – La Regione Abruzzo è presente all’ExpoAid di Rimini, l’iniziativa nazionale promossa dal Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli e dedicata al Terzo settore, alle associazioni e alle realtà che operano nel campo della disabilità. L’evento, in programma fino al 27 giugno, rappresenta uno dei principali appuntamenti italiani dedicati ai temi dell’inclusione, dell’autonomia e del progetto di vita.

All’interno della fiera, l’Abruzzo dispone di un proprio spazio espositivo, dove presenta le più recenti iniziative avviate nel settore delle Politiche sociali: dal percorso di integrazione sociosanitaria avviato a inizio giugno, fino al Festival regionale del Sociale, in programma all’Aquila a fine luglio.

Santangelo: “L’Abruzzo vuole essere presente nei grandi eventi nazionali”

«La scelta di essere presenti a Rimini – ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali Roberto Santangelo – rientra in una strategia che punta a collocare l’Abruzzo all’interno dei principali eventi nazionali dedicati al Sociale».

Santangelo ha ricordato la partecipazione della Regione all’evento di Firenze sul turismo accessibile, sottolineando come la presenza a ExpoAid confermi la volontà di mantenere un dialogo costante con il Terzo settore, il volontariato e l’associazionismo.

Seminari, confronto e progettazione condivisa

ExpoAid è soprattutto un luogo di confronto: seminari, workshop e tavoli tematici affrontano temi cruciali come lavoro, autonomia, vita indipendente, sport, malattie rare e progetto di vita.

«Sono tutti ambiti – ha aggiunto Santangelo – sui quali la Regione Abruzzo lavora ogni giorno, mettendo a disposizione strumenti finanziari e operativi per sostenere associazioni e operatori».

La partecipazione a Rimini conferma la volontà della Regione di rafforzare la rete istituzionale e di valorizzare il ruolo delle politiche sociali come leva di inclusione e sviluppo.