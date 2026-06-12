Export Abruzzo, Marsilio: “Risultati superiori alla media nazionale.

REGIONE -«I dati sull’export confermano la forza e la vitalità del sistema produttivo abruzzese, che continua a distinguersi sui mercati internazionali con risultati di gran lunga superiori alla media nazionale».

Lo afferma il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio (nella foto), commentando gli ultimi indicatori economici relativi alle esportazioni regionali.

Secondo Marsilio, i numeri diffusi in queste settimane «premiano la capacità delle imprese abruzzesi di innovare, internazionalizzarsi e competere», ma rappresentano anche il risultato delle politiche regionali «messe in campo per accompagnare gli investimenti produttivi, sostenere l’export e creare condizioni favorevoli alla crescita».

Marsilio: “Farmaceutico trainante, agroalimentare e manifattura in crescita”

Il presidente richiama anche l’analisi del professor Giuseppe Mauro, che evidenzia come l’Abruzzo stia mostrando una forte competitività sui mercati internazionali grazie alla tenuta dei comparti di eccellenza e alla spinta di nuovi settori.

«Oggi emerge con forza il farmaceutico, che sta dando un impulso decisivo e sta spostando l’asse dell’economia internazionale soprattutto nell’area aquilana» sottolinea Marsilio. «Accanto a questo comparto, continuano a crescere l’agroalimentare e le produzioni manifatturiere di qualità, confermando che l’Abruzzo può contare su filiere solide e dinamiche».

Automotive in stabilizzazione: “Quando tornerà a pieno regime, l’Abruzzo volerà”

Marsilio evidenzia inoltre che il valore dell’export regionale assume un peso ancora maggiore se si considera la fase complessa attraversata dal settore automotive.

«Dopo aver inciso a lungo in negativo sull’andamento complessivo, oggi l’automotive mostra segnali di stabilizzazione. È il segno di un sistema economico regionale sano e competitivo. Quando anche quel comparto tornerà a esprimere pienamente il proprio potenziale, l’Abruzzo potrà raggiungere traguardi ancora più importanti».